Ralf Rommersbach lebte bis 2013 in Hessen. Kindheit und Jugend verbrachte er in Frankfurt am Main, wo er eine Ausbildung zum Gas- und Wasser-Installateur machte. In seinem erlernten Beruf arbeitete er lediglich unterbrochen von der einjährigen Zeit bei der Marine.

Vom Urlauber zum Inselbewohner

Der inzwischen 50-Jährige war 2011 bei einem Tagesausflug zum ersten Mal auf Rügen und so begeistert, dass er im Jahr darauf gleich dreimal Urlaub auf der Insel machte, 2013 einen Wohnsitz in Binz bezog und in der Folge zwischen Frankfurt und Rügen pendelte. „Mich hat die Landschaft so fasziniert, dass ich unbedingt hier leben wollte“, meint er.

„Hier ist das Leben entspannter.“

2018 fand er eine Anstellung als Haustechniker bei den „Ostsee-Apartments“ und hält seitdem – gemeinsam mit drei Kollegen – knapp 400 Apartments instand. In der Freizeit fährt Ralf Rommersbach mit dem Mountain-Bike quer über die ganze Insel. „Ich bereue nicht, der Großstadt entflohen zu sein – hier ist das Leben entspannter“, verrät er.

Von Christa Driest