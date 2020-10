Poseritz

Ricarda Rutz wuchs in Poseritz auf. „Als typisches Dorfkind war ich viel draußen unterwegs“, erinnert sie sich. Nach der Schule machte sie eine Ausbildung als Wirtschaftsassistentin für Tourismus und Fremdsprachen und lernte danach Hotelfachfrau im Cliff-Hotel.

Urlaub am Garzer Kreidebruch: Ricarda Rutz macht’s möglich

Die Rüganerin arbeitete vier Jahre lang im Radisson und organisierte Veranstaltungen, ging für acht Jahre in die Schweiz und kam, als das zweite Kind unterwegs war, 2014 zurück auf die Insel. „Hier kann ich Familie und Beruf besser vereinbaren.“ Ein Jahr später übernahm die heute 39-Jährige das Gästehaus der Eltern am Garzer Kreidebruch und baute 2016 mit ihrem Mann das Haus in Poseritz, in dem das Paar mit zwei Kindern heute lebt.

In der Freizeit mit der Dorfmädels-Gang unterwegs

Ricarda Rutz ist in der Freizeit mit ihrer „Dorfmädels-Walking-Gang“ unterwegs und interessiert sich beruflich und privat für Wellness und gesunde Ernährung. „Ich bin der Kinder wegen zurückgekommen und nach Jahren des Reisens sesshaft geworden“, sagt sie.

Von Christa Driest