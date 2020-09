Binz

Don Omari kam als Sohn von Auswanderern zur Welt. Der Vater aus dem Irak und die Mutter aus Mexiko lernten sich als Studenten in Schweden kennen, gründeten eine Familie und blieben in der neuen Heimat, wo der Sohn – erwachsen geworden – ein Lehramtstudium für das Fach Mathematik absolvierte.

Der Drang nach mehr Bewegung brachte ihn zur Gastronomie

Der heute 44-Jährige war nur kurz im Arbeitsleben, merkte jedoch schnell, dass dies nicht seine Berufung war. „Ich wollte mehr in Bewegung sein, als es mir als Lehrer möglich war“, verrät er. 1997 kam er nach Deutschland um in der Gastronomie zu arbeiten. Fünf Jahre war er in Berlin und zog 2002 auf die Insel Rügen.

„ Rügen ist inzwischen Heimat.“

Vor sieben Jahren eröffnete Don Omari sein eigenes „Tex-Mex“ in Binz, ein Restaurant, das mit großem Erfolg texanische und mexikanische Küche miteinander vereint. Ein zweites Restaurant eröffnete er vor zwei Jahren in Rostock. Omari lebt mit seiner Familie in Binz und fühlt sich wohl auf der Insel. „ Rügen ist inzwischen – noch vor Schweden – zur ersten Heimat für mich geworden.“

Von Christa Driest