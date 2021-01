Garz

Brigitte Schultz hat gerade das 80. Lebensjahr vollendet. Sie wurde in demselben Haus in Garz geboren, in dem sie noch heute lebt und erinnert sich an eine schöne Jugend, in der sie aktiv Handball spielte. Die Rüganerin machte eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann Landwirtschaft und Bankwesen bei der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft und arbeitete 42 Jahre bei der Stadt Garz als Sekretärin des jeweiligen Bürgermeisters.

Sie war mit allen Belangen des öffentlichen Lebens der Gemeinde befasst und es blieb wenig Zeit für Privates. Mit großer Leidenschaft sang sie die Altstimme im „Garzer Volkschor“, bis dieser sich im Jahr 2003 auflöste. In der Zeit danach organisierte Brigitte Schultz noch etliche Unternehmungen für die Chormitglieder. Sie lebt zusammen mit Sohn und Schwiegertochter und kümmert sich im Sommer liebevoll um den Garten. Ihrer Heimat fühlt sie sich stark verbunden. „Ich könnte mir keinen anderen Wohnort vorstellen“, sagt sie.

Von Christa Driest