Gesicht des Tages - Urlaub in Vorpommern: Was einem Erzgebirgler an der Ostsee am meisten gefällt

In dieser Rubrik stellen wir täglich Menschen von der Insel Rügen vor. Heute: Volker Kempf, dem zu Hause im Erzgebirge das Meer fehlt und der deshalb im Urlaub Vorpommerns Ostsee-Landschaften erkundet.