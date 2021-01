Binz

Jörg Eichblatt ist ein waschechter Rüganer, der in Sagard aufwuchs. Nach der Schule machte er eine Ausbildung als Nachrichtentechniker in Rostock und Schwerin und eine zweite als Funker. Er arbeitete von 1976 bis 1995 bei Fernmeldeamt und Post in Bergen, bevor er nach Rostock und später Neubrandenburg wechselte. Seine Wohnung auf Rügen hat er immer behalten. „Hier leben meine Eltern und meine alten Freunde – die Insel ist Heimat“, bekennt er.

Seit 2008 wohnt der heute 65-Jährige mit seiner Partnerin in Binz. Der Frührentner betätigt sich mittlerweile als Gästeführer – dazu hat er eine Ausbildung an der Volkshochschule gemacht. „Normalerweise wäre ich an Weihnachten im Einsatz, da ist Hochsaison auf Rügen.

Wegen Corona ist in diesem Jahr alles anders“, sagt er bedauernd.„Ich liebe es, Besuchern aus dem deutschsprachigen Raum unsere schöne Insel zu zeigen. Und – wenn gewünscht – auch noch Usedom, Fischland-Darß und Stralsund“, sagt er voller Eifer.

Von Christa Driest