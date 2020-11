Breege

David Albrecht verbrachte die Kindheit in Freetz, einem Ortsteil der Stadt Putbus. „Ich wuchs auf einem Bauernhof mit vielen Hoftieren auf“, erinnert er sich. Nach der Schule machte er eine Ausbildung als Maler und Lackierer, orientierte sich danach aber direkt in die Gastronomie um.

Aus Schulfreundschaft wurde die große Liebe

Zunächst arbeitet er als Koch in Putbus, Neddesitz und am Kap Arkona, bis er sich vor zwei Monaten an seinem Wohnort Breege-Schmantevitz mit einem Hausmeisterservice selbstständig gemacht hat. „Ich mache alles – handwerklich habe ich ein großes Repertoire“, verrät er.

Seine Frau hat der heute 49-Jährige bereits bei der Einschulung kennengelernt und seit 31 Jahren sind beide ein Paar, zu dessen Leben mittlerweile drei Kinder gehören.

Seine Hobbys: Angeln und Gartenarbeit

In der Freizeit geht David Albrecht Angeln und kümmert sich um den Garten. „Ich brauche immer Wasser in der Nähe. Das habe ich hier am Breeger Bodden“, meint er. „Die Insel ist vielfältig und gut zum Leben – wo man sich wohlfühlt, ist man zuhause.“

Von Christa Driest