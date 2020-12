Rügen

Fenja David ist gebürtige Rüganerin, die in Sehlen aufwuchs und die Regionalschule besuchte, wo sie die Mittlere Reife erwarb.

Kein Glück bei der Lehrstellensuche

Schon früh hatte sie sich dafür entschieden, Tierarzthelferin zu werden. Die Suche nach einem Ausbildungsplatz in den Tierarztpraxen der Insel gestaltete sich in Coronazeiten jedoch schwierig und die 17-Jährige beschloss, erstmal ein Praktikum auf dem Viervitzer Reiterhof zu machen. Dort ist sie mit allem befasst, was der Alltag auf dem Hof mit sich bringt. Sie bereitet die Pferde für die Kinder vor, reitet täglich und unterstützt die Reittherapeutin, die auf dem Hof tätig ist, bei ihrer Arbeit.

Der Wunsch, mit Tieren zu arbeiten, ist geblieben

Inzwischen kann sich Fenja David vorstellen, später selbst therapeutisch zu arbeiten – natürlich mit Pferden und am liebsten in ihrer Heimat. Gelegentlich trifft sie Freundinnen, um auf der Insel auszugehen. „Ich kann mir nicht vorstellen, in einer Großstadt zu leben – hier ist es viel ruhiger und ich mag die Natur“, meint sie.

Von Christa Driest