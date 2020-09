Samtens

Marko Scherzer kam in Stralsund zur Welt und wuchs in Samtens auf. Er machte eine Lehre als Kfz-Mechaniker und arbeitete bis 2006 in seinem erlernten Beruf. Bereits im Jahr 2001 hatten sein Vater und sein Schwiegervater zusammen den Campingplatz in Altefähr eröffnet und auch Marko Scherzers Frau arbeitete von Beginn an dort.

So sieht die Freizeit der Campingplatzbetreiber aus

Fünf Jahre später stieg auch der heute 44-Jährige in den Betrieb ein und managt ihn seitdem gemeinsam mit seiner Frau, die mittlerweile die Chefin ist. Das Paar lebt in Samtens und hat einen zwanzigjährigen Sohn.

Anzeige

In der Freizeit geht Scherzer zum Angeln und wenn es die Zeit erlaubt, verreist er mit seiner Frau nach Italien oder in entlegene Gegenden Deutschlands. Auch Spaziergänge mit dem Dackel „Tacko von kiek in de Mark“, wie der Züchter ihn nannte, stehen täglich auf dem Programm. An seiner Heimatinsel gefällt ihm am besten die schöne Landschaft. „Ich bin hier großgeworden und möchte nirgendwo anders sein“, sagt er.

Von Christa Driest