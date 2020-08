Sagard

Sara Wendel wuchs in Sagard auf und besuchte die Regionalschule in Sassnitz bis zum Realschulabschluss. Danach begann sie eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Putbus, mit der sie im nächsten Jahr fertig sein wird. Sie durchläuft jede der einzelnen Abteilungen und ist momentan in der Kurverwaltung angekommen.

So sieht ihre Freizeit aus

„Den Berufswunsch hatte ich bereits seit langem. Die Arbeit macht großen Spaß und die Kollegen sind supernett.“, verrät die 19-Jährige, die mit Jack-Russel-Hündin „Emma“ bei den Eltern in Sagard lebt. „Ich habe hier meinen gesamten Freundeskreis“, erzählt sie. „Wir sitzen zusammen, hören Musik und gehen mit unseren Hunden spazieren“, fügt sie hinzu.

Ihr Hobby: das Musizieren

Seit ihrem zwölften Lebensjahr spielt sie Querflöte im Verein „Wieker Blasmusik“, pausiert aber derzeit wegen der Ausbildung und übt zuhause.

Rüganerin ist Sara Wendel mit ganzem Herzen. „Ich möchte hierbleiben – ich habe den Strand vor der Tür und meine ganze Familie ist in der Nähe“, erklärt sie.

