Putbus

Torsten Jahnel stammt aus Schleusingen und erinnert sich an die Kindheit im Thüringer Schiefergebirge. „Es war landschaftlich sehr reizvoll mit den vielen Seen und die Winter waren schneesicher.“ Der heute 60-Jährige machte eine Ausbildung zum Grundschullehrer und arbeitete danach in der Heimat in einer Dorfschule. „Das war eine sehr schöne, lehrreiche Zeit“, meint er. Seiner persönlichen Weiterentwicklung wegen entschied er sich dann für ein heilpädagogisches Studium und unterrichtete viele Jahre lang hörgeschädigte Kinder und Jugendliche. Als Torsten Jahnel im Jahr 2017 die Leitung des Sonderpädagogischen Zentrums in Putbus auf Rügen angeboten wurde, zog er auf die Insel. Er lebt an seinem Arbeitsort, fährt in der Freizeit Rad oder spielt Gitarre und wandert, um die Insel zu entdecken. „Ich genieße die verschiedenen Küstenlandschaften, ganz besonders gefällt mir das Mönchgut. Die Zickerschen Berge erinnern mich an Thüringen“, sagt er.

Von Christa Driest