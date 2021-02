Sassnitz

Marcel Gau ist in der Sassnitzer Altstadt aufgewachsen. Am Meeres-Ufer hat der 37-Jährige als Kind Fahrrad fahren gelernt, im Winter ist er mit den Nachbarskindern die Uferstraße hinab gerodelt. Am liebsten hat sich der Insulaner schon damals an dem Ufer zwischen Kurplatz und Stubnitz aufgehalten. Dort ist der Strand zwar steinig. Als Kind hat ihn das aber nicht vom Baden abgehalten. Mit den einfachen „Essengeld-Turnschuhen” ging es hinein ins kühle Nass.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Marcel Gau lebt nach wie vor in Sassnitz. Auf dem gleichnamigen Fährschiff absolvierte der Restaurantfachmann seine Lehre. Mittlerweile arbeitet er auf dem Fährschiff „Berlin“. Die freie Zeit, die ihm bleibt, gehört der Feuerwehr. Er ist stellvertretender Wehrführer in seiner Heimatstadt.

Von Maik Trettin