Susanna Misgajskiwurde im schleswig-holsteinischen Städtchen Eutin geboren und ging nach der Schule zur Ausbildung nach Kiel. „Ich studierte Lehramt für Geschichte und Deutsch, aber es gab in meiner Fächerkombination damals keine Lehrerstellen“, berichtet sie. Sie ging ans Landesarchiv in Schleswig, um zu forschen und historische Ausstellungen zu erarbeiten und war für mehrere Landesinstitutionen tätig, bevor es 1999 aus familiären Gründen nach Rügen ging, wo sich die 64-Jährige mit dem Partner und den zwei Kindern in Wreechen niederließ. Seit 2001 ist Susanna Misgajski für den Verein Prora-Zentrum e.V. tätig, erst als wissenschaftliche Mitarbeiterin, seit 2009 als Geschäftsführerin. Mit dem Partner, mit dem sie den kundigen Blick auf Geschichte und Kunst teilt, reist sie in der Freizeit zu historischen Stätten, kehrt aber immer gern zurück auf die Insel. „Ich bin durch meine Arbeit der DDR-Geschichte sehr nahe gekommen“, berichtet sie.

Von Christa Driest