Sassnitz

Eva Teschke ist schon seit einigen Jahren im Ruhestand. Trotzdem ist sie für viele Jasmunder noch immer „die Frau von der Sparkasse“. Ein ganzes Berufsleben lang hat die 86-Jährige bei dem Kreditinstitut gearbeitet. Als Jung-Botin fing sie an und trug in Sagard seinerzeit die Kontoauszüge aus. Sie absolvierte später ein Fernstudium, übernahm erst die Leitung der Kreditabteilung und wurde Zweigstellenleiterin bei der Sparkasse in Sassnitz.

Hier lebte sie viele Jahre mit ihrem Mann und den zwei Söhnen, die in der Hafenstadt aufwuchsen. Eva Teschke selbst kam auf einem einsamen Gehöft bei Rusewase auf die Welt. „Da gab es zu der Zeit noch keinen Strom, nur Petroleumlampen“, erinnert sie sich an die Kindheit. Petroleum-Nachschub holte man damals in einem kleinen Tante-Emma-Laden im nahegelegenen Wittenfelde. 1943 zog die Familie nach Sagard, wo Eva Teschke und ihre zwei Geschwister aufwuchsen und zur Schule gingen.

Jahrelang gehörte die Rentnerin zum „Klönklub“. Mit Plattdeutsch ist sie praktisch aufgewachsen: Ihre Großeltern in Rusewase sprachen nur Platt. Ihren Ruhestand hat sie in den zurückliegenden Jahren ausgiebig genutzt, um die Welt kennenzulernen. Bei Freunden und Verwandten gilt die 86-Jährige als außerordentlich reiselustig.

Von Maik Trettin