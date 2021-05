Sassnitz

Gaby Näthe ist eine waschechte Rüganerin. Die 56-Jährige ist auf der Insel geboren, aber ihr ganzes Leben hat sie nicht hier verbracht. Rund 20 Jahre lebte sie bei Leipzig, wo sie in der Armee für die Verpflegung sorgte. Seit 2006 ist sie wieder zurück auf der Insel und arbeitete zuletzt in der Pflege.

Das hat ihr so viel bedeutet, dass sie auch als Rentnerin für andere da sein will: Seit November 2020 betreut sie ehrenamtlich das Trauercafé in Sassnitz. „Leider dürfen wir momentan nicht öffnen, dabei haben sich hier so viele Trauernde zusammengefunden, die sich gegenseitig in ihrem Verlust unterstützen. Wir sind aber trotzdem füreinander da, es ist gut, dass wir geimpft sind“, findet die engagierte Frau. Sie hat die Impfung gut vertragen und hofft, dass bald ein wenig mehr Normalität in den Alltag einzieht.

Von Gaia Born