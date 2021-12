Glowe

“Steinheidel-Erlabrunn“ steht als Geburtsort im Ausweis von Lutz Junghans. Das ist mittlerweile eine Rarität, weil der erzgebirgische Ort, in dem sich das Krankenhaus befand, den Doppelnamen nur 17 Jahre lang trug, bevor er in Erlabrunn umbenannt und später nach Breitenbrunn eingemeindet wurde.

Der 61-Jährige lernte im Bergbau den Beruf des Betriebsmess-, Steuerungs- und Regelungs-Technikers. Die Begeisterung für die Technik kombinierte er mit der Leidenschaft für Musik und wurde Schallplatten-Unterhalter. Heute würde man das als DJ bezeichnen. Die HO-Gaststätten auf Rügen holten den Erzgebirgler 1980 und 1981 jeweils für eine Saison auf die Insel, bevor sie ihm 1982 ein festes Engagement anboten. Lutz Junghans blieb und spielte unter anderem im „Mecklenburger Hof“ in Bergen und in der „Hafenbar“ in Binz.

Nach der deutschen Einheit machte er sich als Bühnenbauer und Handwerker selbstständig. Er arbeitete unter anderem bei Jethro Tull, Manfred Mann und Joe Cocker vor und hinter der Bühne und gehörte zur Crew von Herbert Grönemeyer auf dessen „Luxus“-Tour. Der deutsche Sänger sei ein sympathischer Mensch, sagt Junghans, der sich jetzt als Hallenwart um die nagelneue Glower „Ostseehalle“ kümmert. In Glowe sind der zweifache Vater und seine Lebensgefährtin auch zu Hause. Jahrelang gehörte seine Freizeit dem Fußball. Lutz Junghans hat sogar eine Trainer-Lizenz. „Aber mittlerweile sehe ich mir die Spiele nur noch als Zuschauer an.“

Von Maik Trettin