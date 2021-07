Sassnitz

Ramona Gebauer ist auf den Trödelmärkten der Insel fast zu Hause. Mehrmals pro Woche packt sie ihr Auto voll und fährt mit den kleinen Schätzen, die sie und andere aussortiert haben, über Land. Ihren Stand baut sie unter anderem in Glowe und in Sassnitz auf, wo sie zu Hause ist. Jeden Mittwoch veranstaltet sie zusammen mit anderen Frauen einen Hof-Trödelmarkt auf dem Grundstück der Familie Ernst auf dem Spitzen Ort in Lietzow.

Die 60-Jährige bietet vor allem Selbstgebasteltes an. Sie formt unter anderem aus Ton maritime Keramik und lässt sie bei einer Töpferin in Sassnitz brennen. Diese Stücke kombiniert sie beispielsweise mit Treibholz und Hühnergöttern. Beides findet sie bei den langen Spaziergängen an Rügens Stränden. Dabei ist „Georgi“ immer an ihrer Seite, sowohl bei den Wanderungen als auch auf den Märkten. Der Bolonka-Zwetna-Rüde begleitet sie seit sieben Jahren.

Damals musste die Rüganerin, die in Sassnitz geboren und aufgewachsen und nach wie vor dort zu Hause ist, gesundheitsbedingt ihren Beruf als Hotelfachfrau an den Nagel hängen. Um nicht nur zu Hause rumzusitzen, hatte die Mutter dreier erwachsener Kinder sich aktiv an Trödelmärkten beteiligt. Nachschub bekommt sie mehr als genug. „Die Leute sortieren mittlerweile vieles aus, aktuell vor allem DDR-Porzellan.“

Von Maik Trettin