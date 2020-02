Gesichtslähmung: Diese Greifswalder Frauen müssen um jedes Lächeln kämpfen

Greifswald

Nein, auf den ersten Blick sieht man als Laie tatsächlich nichts. Die beiden attraktiven jungen Frauen, die sich im Greifswalder Theatercafé treffen, wirken selbstbewusst, modern und aufgeschlossen. „Ja, das hören wir oft“, sagt Josephine Fuchs und lächelt gequält. „Aber glauben Sie uns. Ein ,Nichts’ ist eine Fazialisparese nicht.“ Tatsächlich fällt einem bei genauerer Beobachtung eine leichte Asymmetrie in den Gesichtern der beiden auf. Ist das eine Auge etwas kleiner? Das Lächeln auf der linken Seite ein bisschen ausgeprägter?

Josephine Fuchs und Katharina Kohl leiden unter einer einseitigen Gesichtslähmung, einer Nervenschädigung, die auch die Medizin noch vor viele Rätsel stellt. „Man vermutet, dass Herpesviren dahinterstecken“, sagt der Greifswalder Neurochirurg Prof. Henry Schroeder. „Die Erkrankung tritt in den meisten Fällen vom einen auf den anderen Tag auf. Bei vielen Patienten bessern sich die Lähmungen nach kurzer Zeit wieder und verschwinden dann ganz. Manchmal aber auch nicht. Mit drastischen Auswirkungen auf die Betroffenen.“

Von einem auf den anderen Tag gelähmt

„Ich war 14 Jahre alt und gerade im Urlaub in Venedig“, erinnert sich Josephine Fuchs an das Auftreten der Krankheit. „Zunächst hatte ich so ein Kratzen am Auge, es hat sich angefühlt wie ein Gerstenkorn.“ Am nächsten Tag dann der Schock. „Ich habe keine Schmerzen gehabt, aber das Trinken aus einem Glas klappte plötzlich nicht mehr. Das Wasser lief mir aus dem Mund.“ Der Blick in den Spiegel brachte Gewissheit: Hier stimmte etwas nicht: Die rechte Gesichtshälfte hing schlaff herab. Zu Hause in Greifswald ging es sofort auf die Kinderstation, ein erster Verdacht auf Borrelien bestätigte sich nicht. „Im Endeffekt habe ich viel Physiotherapie bekommen und die Lähmung ist auch zunächst besser geworden“, erinnert sich die heute 36-Jährige. „Aber weg ist sie eben nicht.“

Bei Katharina Kohl war die Situation ganz ähnlich. Sie kämpft seit neun Jahren mit der Beeinträchtigung. „Die Lähmung kam vom einen auf den anderen Tag“, erzählt die 35-jährige Ergotherapeutin. „Bei mir kamen vorher leichte Ohrenschmerzen dazu. Auch ich war im Urlaub und dachte noch, ich hätte mich erkältet.“ Als die Lähmung voll ausgeprägt war, bekam sie Panik. „Man denkt ja zunächst an einen Schlaganfall.“ Aber Untersuchungen konnten das ausschließen, auch die Besuche beim Zahnarzt blieben ohne Ergebnis. Beim Hals-Nasen-Ohren-Spezialisten schließlich erkennt man das Problem, es gab wie bei Josephine Fuchs auch Physiotherapie, Übungen für die Gesichtsmuskulatur.

Halbseitige Gesichtslähmung Eine idiopathische Fazialisparese oder auch Bell-Parese bezeichnet eine Schädigung des Gesichtsnervs Nervus facialis, der für Mimik, Muskulatur, aber auch Speichelproduktion zuständig ist. Die einseitige Lähmung in verschiedenen Ausprägungen betrifft häufiger jüngere Erwachsene, kann aber grundsätzlich in jedem Lebensalter auftreten. Was diese Lähmung auslöst, ist nicht hundertprozentig geklärt.Mediziner vermuten Herpesviren dahinter oder eine autoimmune Entzündungsreaktion des Gesichtsnervs. Die Fazialisparese tritt bei etwa 20 bis 30 von 100 000 Personen im Jahr auf (Quelle: Uniklinikum Freiburg). Eine Ursache ist in 80 Prozent der Fälle nicht auszumachen.

Behandlungsmöglichkeiten sehr begrenzt

Die Möglichkeiten der Behandlung sind begrenzt, in späterem Stadium gelten die Nervenschäden als irreversibel. „Man kann unmittelbar nach dem Auftreten versuchen, mit einem Virostaticum gegenzusteuern“, sagt Prof. Henry Schroeder. „Das wirkt aber auch nicht immer und hätte sofort erfolgen müssen.“ Chirurgisch könne man in besonders schweren Fällen Nervengewebe aus dem eigenen Körper transplantieren, etwa aus der Zunge. Ansonsten sind die Möglichkeiten begrenzt: Metallimplantate können helfen, den Lidschluss zu verbessern, Botox wird eingesetzt, um die Mimik unter Kontrolle zu bekommen.

Der Alltag mit dem Leiden ist hart. „An vielen Tagen fühle ich mich einfach nur schrecklich“, sagt Josephine Fuchs ganz offen. „Wenn zum Beispiel ein kalter Wind weht und man genau weiß, jetzt kommt der eine Mundwinkel wieder nicht mit. Ich will dann nicht mehr lächeln.“ Sie könne auch nicht mal eben einen Luftballon für einen Kindergeburtstag aufblasen. Ihre kleine Tochter habe ihr vor kurzem gesagt: „Du trickst mich aus. Du lächelst, aber in Wirklichkeit lächelst du gar nicht.“

Aussprache: „Konfitüre“ statt „Marmelade“

Die Kleinigkeiten summieren sich. Vor allem in Gesellschaft zu sein, sei schwierig. „Man konzentriert sich die ganze Zeit darauf, wie das Gesicht wohl aussieht, man spürt das ja auch“, so Josephine Fuchs, die derzeit in Elternzeit ist. „Ich meide bestimmte Buchstaben beim Sprechen“, ergänzt Katharina Kohl. „Ich sage zum Beispiel nicht mehr ‚Marmelade‘, sondern ‚Konfitüre‘, weil das ,M’ immer zu einem unkontrollierbaren Zucken im Auge führt.“

Fotos sind für die beiden ein rotes Tuch. „Ich musste Passbilder machen lassen. Mit der rechten Gesichtshälfte habe ich verzweifelt versucht, genauso auszusehen wie auf der linken Seite“, beschreibt Katharina Kohl. „Das war unglaublich anstrengend und traurig.“ Dem Fotografen wollte sie nichts über ihre Erkrankung sagen. „Nun entspannen Sie doch endlich mal das Kinn“, war dann auch der einzige Kommentar. „Mir war nach Heulen zumute“, sagt sie.

Auf der Suche nach Ansprache

Mit das Schlimmste: Für Freunde und Verwandte ist das Thema irgendwann abgehakt, das Leiden können die Wenigsten nachvollziehen. „Ich habe dann ebenfalls versucht, die Krankheit zu ignorieren“, beschreibt Josephine Fuchs. „Das hat aber nicht geklappt. Ich habe so dringend jemanden zum Reden gesucht, jemanden, der mich versteht.“ Durch die Stadt gegangen sei sie, mit dem Blick immer die Gesichter der Passanten absuchend. „Könnte die eventuell auch Fazialisparese haben? Oder er?“

Im Dezember schaltete sie eine Kleinanzeige bei Ebay auf der Suche nach ebenfalls betroffenen Frauen in Greifswald zur Gründung einer Selbsthilfegruppe. Es meldete sich genau eine: Katharina. „Wir haben uns getroffen, uns angesehen und sofort erkannt“, sagt Josephine Fuchs. „Seitdem bilden wir zu zweit die Selbsthilfegruppe ,Halbwegs schön’. Wir treffen uns regelmäßig, tauschen uns über Behandlungsmöglichkeiten zur Linderung aus, recherchieren und erzählen. Es gibt viele Foren im Internet, aber das wollten wir nicht. Das reale Treffen ist viel besser.“ Ein großes Ziel haben sich die beiden vorgenommen: „Es gibt ein Fazialis-Nerv-Zentrum an der Universitätsklinik Jena“, sagt Katharina Kohl. „Dort kann man an einem teilstationären Training teilnehmen. Das wollen wir gern machen.“

Betroffene Frauen und Mädchen gesucht

Für ihre Selbsthilfegruppe „Halbwegs schön“ suchen die beiden noch Mitstreiterinnen jeglichen Alters zum gemeinsamen Treffen in Greifswald, ganz gleich, ob ein Schlaganfall die Ursache ist oder etwas anderes. „Uns hat es so gut getan, über unsere Probleme zu sprechen“, so Josephine Fuchs. „Wir würden uns freuen, wenn andere Frauen den Weg zu uns finden.“ Interessentinnen, zunächst soll die Gruppe auf Frauen beschränkt bleiben, melden sich bitte unter: halbwegs.schoen@gmail.com.

Von Anne Ziebarth