Puddemin

Die Wasserschutzpolizei hat am Montag einen gestohlenen Bootsmotor in Puddemin entdeckt. Trotz versuchter Vertuschung konnte der als Diebesgut identifiziert werden.

Die Besatzung eines Streifenbootes der Wasserschutzpolizei Stralsund steuerte gegen 15.50 Uhr den Hafen Puddemin an. Die Beamten kontrollierten dort Sportboote. Sie überprüften unter anderem den 15-PS-Außenbordmotor eines Bootes. Dabei stellten sie fest, dass die Motornummer zerkratzt und mechanisch bearbeitet wurde. Ein Teil der Motornummer konnte jedoch auf dem Froststopfen festgestellt werden. Bei den weiteren Recherchen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Außenbordmotor um einen gestohlenen handwelt. Er war im vergangenen September im nur wenige Kilometer entfernten Dumsevitz entwendet worden.

Wie der 29 Jahre alte Sportbootführer, an dessen Boot der Motor am Montag kontrolliert wurde, in den Besitz des Motors gekommen ist, soll innerhalb der andauernden Ermittlungen geklärt werden, teilt die Wasserschutzpolizei mit.

Udo Burwitz