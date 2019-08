Stralsund

In Stralsund haben Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion ein gestohlenes Fischerboot sichergestellt. Das 4,50 Meter lange offene Boot mit dem Fischereikennzeichen „VIT 42N“ und einem 20 PS starken Außenbordmotor war am 11. August in Vitte auf der Insel Hiddensee gestohlen worden.

Kennzeichen unkenntlich gemacht

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, wurde es bereits am 13. August im Hafenbecken der ehemaligen Strahlwerft unweit der Ziegelgrabenbrücke entdeckt. Das Fischereikennzeichen war mit schwarzer Farbe übersprüht.

An Eigentümer übergeben

Die Polizei brachte das Boot zum Tonnenhof des Wasser- und Schifffahrtsamtes auf dem Dänholm und übergab es am 14. August an den Eigentümer.

Boot leicht beschädigt

Es fehlten etwa 12 Liter Benzin, ein Eimer sowie eine Sicherheitsklemme. Weiterhin wurden geringfügige Beschädigungen am Boot festgestellt. Zum Täter gibt es bisher keine Hinweise.

Von Jens-Peter Woldt