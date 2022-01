Sassnitz

Wenn ihr Sohn ab und an mal etwas lädiert nach Hause kam, dachten sich Maik Blossey und seine Frau anfangs nichts Schlimmes dabei. „Er ist nun mal ein Junge und die toben in dem Alter natürlich herum“, sagt der Proraner schulterzuckend. Misstrauisch wurden die Eltern allerdings, als sie immer öfter blaue Flecke an ihrem Sohn fanden. Er sei hingefallen, antwortete der Junge auf ihre Nachfragen. Lange Zeit beharrte er auf dieser Erklärung.

„Es hat eine ganze Weile gedauert, bis er sich uns anvertraut hat.“ Die Eltern erfuhren, dass ihr Sohn in der Grundschule von einem Mitschüler angegriffen und getreten wurde – völlig grundlos. Seitdem engagiert sich der junge Vater gegen Mobbing und zwar nicht nur im konkreten Fall seines Sohnes. Er hat mit Lehrern, Eltern, Schülern, Schulsozialarbeitern und Anti-Mobbing-Experten gesprochen und das Thema „Mobbing an Schulen“ auf Rügen öffentlich gemacht. Jetzt will er mit anderen Eltern einen Verein gegen Mobbing gründen.

„Umgang wird immer fieser“

Denn dass Schüler ausgegrenzt sowie von Mitschülern psychisch und körperlich traktiert werden, ist auch an Rügener Schulen alles andere als selten – leider, sagt Mandy Wolter. Die Polizeihauptmeisterin ist Präventionsberaterin bei der Polizeiinspektion in Stralsund und klärt an den Schulen der Region seit Jahren über die Ursachen und Folgen von Mobbing auf. Nicht nur die Anzahl der Fälle habe zugenommen, sagt sie. Die Quälereien würden auch immer intensiver, ist ihre Erfahrung. Dem einen stopft man die Klamotten ins Klo, der andere wird regelmäßig vor anderen bloß gestellt.

Na klar, sagt Mandy Wolter, seien auch früher Mitschüler immer mal gehänselt und geärgert worden. Doch Mobbing habe heute eine andere Dimension. „Es wird immer fieser, der Umgang vieler Kinder untereinander immer grober.“ Es entwickle sich – nicht nur verbal – eine Gruppendynamik gegen den betreffenden Schüler, wie man sie vor Jahrzehnten nicht kannte. Während solche Angriffe früher innerhalb der Schule blieben, reichen sie in Zeiten von Facebook, WhatsApp und anderen Internetplattformen weit darüber hinaus. Da hilft oft auch kein Schulwechsel: Das Problem folgt den Kindern dank des Internets an fast jeden Ort, beziehungsweise ist schon vor ihnen da.

Mangel an Empathie

Stephanie Lieschke ist Schulsozialarbeiterin an der Regionalen Schule in Binz und kennt das Problem. „Es gibt einige Kinder, denen mangelt es sehr an Empathie. Die können sich in den anderen gar nicht hineinfühlen.“ Es beginne oft mit kleinen Beleidigungen, die sich zu ständigen Beschimpfungen auswachsen.

Vor einem halben Jahr gab es an der Schule ein Seminar mit dem Anti-Mobbing-Trainer Carsten Stahl. „Das ist in den Köpfen vieler Schüler immer noch präsent“, sagt Stephanie Lieschke. Sie würden ihre Sorgen nicht mehr so verstecken, sondern sich schneller Mitschülern oder Erwachsenen anvertrauen. Doch das Grundproblem, das Fehlen von Akzeptanz und Toleranz, beseitige man nicht mit einem einmaligen Seminarbesuch.

Film zum Thema Mobbing produzieren

„Genau deshalb brauchen wir einen Verein, einen Zusammenschluss engagierter Eltern, die inselweit in den Schulen mit ganz verschiedenen Aktionen möglichem Mobbing entgegenwirken“, sagt Maik Blossey. Dabei soll es nicht allein um Vorträge gehen.

„Wir wollen gemeinsame Erlebnisse für die Kinder auf die Beine stellen, bei denen sie sich untereinander besser kennenlernen. Viele wissen doch so gut wie gar nichts über ihre Mitschüler.“ Segelausflüge nennt Blossey als ein Beispiel. „Da müssen sie als Team funktionieren und mit dem anderen zusammenarbeiten.“ Außerdem seien in diesem Rahmen auch ganz andere Gespräche möglich als in der Schule. Blossey hat auch schon erste Gespräche mit einem Unternehmen geführt, das einen Filmbeitrag zum Thema Mobbing erstellen will.

Manche Eltern mobben selbst

Doch nicht nur die Kinder müssen für den besseren Umgang miteinander sensibilisiert werden. Auch bei vielen Erwachsenen tut Aufklärungsarbeit Not. Maik Blossey hat mit fast allen Rügener Schulen gesprochen. Von fast jeder bekam er die Antwort, dass Mobbing dort kein Problem sei. Mandy Wolter von der Polizei hat da andere Erfahrungen gemacht. Doch ohne die Mitarbeit der Erwachsenen werde sich die Situation nicht verbessern.

Ein Unding sei, dass viele Eltern vor ihren Kindern über Mitschüler und deren Eltern schlecht redeten, sagt die Binzer Schulsozialarbeiterin Stephanie Lieschke. Nicht selten heizen Eltern die Situation sogar noch an, weiß Mandy Wolter. Sie berichtet von Beiträgen in Internet-Chats der Schüler, die von deren Eltern verfasst werden. „Die mischen da richtig mit und schreiben andere Kinder in einem unglaublich aggressiven, beleidigenden Ton an.“

„Cybermobbing“ soll dann auch eines der Themen für einen Elternabend sein, den Stephanie Lieschke in Binz organisieren will. Mobbing, sagt sie, ist kein Problem, dass die Lehrer an der Schule allein lösen können. Maik Blossey will deshalb möglichst viele Eltern ins Boot holen. „Es wäre schön, wenn wir auf Rügen an so vielen Schulen wie möglich vertreten wären.“ Wer mitmachen möchte, kann unter der Mobiltelefonnummer 0176-46721370 Kontakt aufnehmen.

Von Maik Trettin