Gibt es jetzt keine Rügener Fischbrötchen mehr?

Insel Rügen

Weniger Fisch in den Netzen, weniger Fisch ... weniger Fischbrötchen? Manch ein Fischliebhaber sorgt sich angesichts der abgesenkten Quoten um den Biss ins zwiebelige Heringsbrötchen.

Zunächst: Ja, die Sorge ist berechtigt. Es wird künftig noch weniger Fisch von der Insel geben. Irgendwie auch besorgniserregend: Dem normalen Verbraucher dürfte das kaum auffallen. „Der überwiegende Anteil an Fisch, der hier an Imbissständen oder in Restaurants angeboten wird, kommt nicht von der Insel“, so Arno Vetterick, Geschäftsführer der Absatzgemeinschaft Rügenfang. In dieser sind 44 überwiegend hauptberufliche Fischer vertreten, das sind rund 95 Prozent der Fischer Rügens. „Es wird viel zugekauft.“

Matjes besteht zum großen Teil aus Nordseehering

Dass nun nichts mehr auf die Teller oder in die Fischbrötchen kommt, befürchtet aber auch Roberto Brandt nicht. „Zumal Matjes sowieso zu 90 Prozent aus dem Nordseehering hergestellt wird, wegen seines Fettgehaltes“, so der 65-jährige Fischer aus Baabe. Ostseehering eigne sich dagegen besonders für sauer Eingelegtes, wie Rollmops oder Brathering. Die meisten Gaststätten seien bereits länger auf Kabeljau ausgewichen, erzählt er, weil die Dorsch-Fänge nicht mehr ergiebig sind. Kabeljau und Dorsch sind zwar die gleiche Fischart, aber haben ein unterschiedliches Verbreitungsgebiet. Die jungen Dorsche leben in der Ostsee, die älteren Kabeljaus im Nordatlantik.

Kaum Möglichkeiten, auf andere Fischarten auszuweichen

Die Bestände von Hecht, Zander und Barsch seien infolge der immer härteren Quoten bereits rapide runtergegangen, hat Brandt beobachtet, man könne kaum auf andere Fischarten ausweichen, weiß der erfahrene Fischer. Aber: „Im Moment ist die Qualität der Flunder in unserer Ecke hier sehr gut“, so Brandt. Eine Entwicklung dürfte aber klar sein: Echter Rügener Fisch jedenfalls wird zur Kostbarkeit!

Von az