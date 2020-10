Hiddensee

Versucht jemand auf Hiddensee gezielt Hunde zu töten? Die Polizei auf der Insel warnt jedenfalls davor und hat die Ermittlungen aufgenommen. Anlass sind mutmaßliche Giftköder, die am Sonnabend in Kloster gefunden wurden. Nach der Art und Weise, wie und wo sie platziert waren, wird davon ausgegangen, dass Hunde sie finden und fressen sollten. Dazu ist es offenbar gar nicht erst gekommen: Bei der morgendlichen Routine-Kontrollrunde waren die Wurstköder den Mitarbeitern des Kurbetriebs der Gemeinde Hiddensee aufgefallen und von ihnen eingesammelt worden.

Salamis bewusst für Vierbeiner platziert

Gelandet sind sie bei Torsten Schildt. Er ist aktuell der Insel-Polizist auf Hiddensee. „Es handelt sich um kleine Salami-Würste“, beschreibt er die vermeintlichen Köder. Verteilt wurden sie nach derzeitigen Erkenntnissen ausschließlich in und um Kloster. Aus Vitte und Neuendorf gab es keine entsprechenden Meldungen. Dort hatte man den Hafenbereich und die Wege noch am Wochenende gründlich inspiziert, um ganz sicher zu gehen.

Dass jemand die Würste ganz zufällig in Kloster „verloren“ hat, hält der Polizist für ausgeschlossen. Sie wurden offenbar ganz bewusst platziert, „und zwar an Stellen, die für Hunde bekanntermaßen interessant sind, wie Geländer oder Laternenmasten.“ Dort schnuppern die Vierbeiner gern und setzen auch Duftmarkierungen. Nach Augenzeugenberichten waren die Würste hochkant aufgestellt.

Thomas Gens : Gift ist auch Gefahr für Kinder

Bekannt ist, dass Tierquäler aus Leckereien und Fremdkörpern todbringende Köder basteln. Das ist bei dieser Aktion in Kloster augenscheinlich nicht der Fall gewesen. Torsten Schildt und seine Mitstreiter haben probeweise ein, zwei Würste daraufhin untersucht und weder Scherben noch Rasierklingen oder ähnliches gefunden. „Vielleicht war es auch nur eine Finte“, sagt der Polizeihauptkommissar, „vielleicht aber auch nicht.“ Die Hiddenseer und vor allem die Tierhalter und -freunde sind jedenfalls beunruhigt. Über Aushänge und über das Internet haben Gemeinde und Polizei zu Wachsamkeit aufgerufen.

Bürgermeister Thomas Gens ist wütend. „Vollidioten gibt es leider manchmal auch hier!“, wettert er auf seiner Facebook-Seite gegen die versuchte Tierquälerei. Eine solche Straftat könnte nicht allein Tiere umbringen, sondern auch die Gesundheit und das Leben kleiner Kinder gefährden, wenn die einen vergifteten Köder zu sich nehmen.

Ob sich Gift in den Würsten befindet, wird im Laufe der Untersuchungen geprüft. Die Polizei auf Hiddensee hat einen Antrag auf eine kriminaltechnische Untersuchung gestellt. Das Landeskriminalamt wird Proben der Würste voraussichtlich im Labor des Amtes für Landwirtschaft und Fischerei in Rostock unter die Lupe nehmen und auf mögliche Giftstoffe testen lassen. Bis darüber Klarheit herrscht, sollten Hundehalter ganz besonders darauf achten, wo und woran ihr vierbeiniger Liebling schnuppert und ob er möglicherweise irgendetwas Fressbares aufnimmt.

Kater „Fritz“ starb in Sassnitz an Gift

Der Kater „Fritz“ wurde nur drei Jahre alt. Er starb vermutlich durch einen Giftköder. Quelle: Gerd Slowy

Einem mutmaßlichen Giftanschlag ist am Wochenende eine Katze in Sassnitz zum Opfer gefallen. Nachbarn hatten Familie Slowy alarmiert, dass ihr Kater „Fritz“ offenbar mit dem Tode ringt. „Es war furchtbar“, sagt Gerd Slowy, der noch immer völlig aufgelöst wirkt. „Fritz“ lag unter einem Busch und schrie jämmerlich. „Er hat sich fürchterlich gequält und hatte offensichtlich unglaublich starke Schmerzen.“

Auch der Tierarzt konnte dem drei Jahre jungen Kater nicht mehr helfen: „Fritz“ ist an den Folgen der Vergiftung gestorben. Sowohl der Tierarzt als auch die Besitzer gehen davon aus, dass das Tier einen präparierten Giftköder gefressen hat.

Glückskatze hat Anschlag vor drei Jahren überlebt

Einem solchen wäre vor drei Jahren beinahe eine andere Katze der Familie zum Opfer gefallen. Sie wies die selben Symptome auf, bekam eine blaue Zunge und Lähmungserscheinungen. Vermutlich hatte sie nicht so viel von dem Gift aufgenommen. Die „Glückskatze“, wie sie wegen ihrer Farbe ohnehin genannt wurde, hatte wirklich Glück und überlebte.

Warum jemand den Tieren den Tod wünscht, ist den Slowys ein Rätsel. Das Sassnitzer Paar besitzt noch zwei Hunde und zwei Katzen, letztere leben aber ausschließlich in der Wohnung. „Fritz“, der aus dem Tierheim in Stralsund stammte, war kastriert und von Geburt an ein sogenannter Freigänger. „Ein ganz lieber und anhänglicher. Der ist nie weit umhergestreunt, sondern immer in der Nähe geblieben.“

Tierfänger auf Katzenjagd?

Von weiteren Giftattacken auf Tiere hat man beim Tierschutzverein Rügen/ Hiddensee aktuell nichts gehört. Vorsicht sei aber allemal geboten, mahnt die Leiterin der Tiernotstation in Tilzow, Heike Stock: „Zurzeit verschwinden auf rätselhafte Weise an verschiedenen Orten der Insel Katzen.“ Eine Familie meldete den Verlust von fünf Kätzchen auf einen Schlag. In Dranske seien es vier Katzen gewesen, die von heute auf morgen vermisst wurden und nicht wieder auftauchten.

Sie seien vermutlich eher Tierfängern als Giftmischern zum Opfer gefallen, mutmaßt Heike Stock. Die spähen oft aus langsam vorbeifahrenden Auto heraus nach den Tieren, auf deren Fell es manche abgesehen hätten. Heike Stock rät den Tierhaltern, auch in dieser Hinsicht wachsam zu sein.

Von Maik Trettin