Gingst

Ohne die Hoppe-Familie lief beim Einschulungsprogramm an der Gingster Grundschule nichts. Eigentlich studiert Nicole Hoppe, Honorarkraft an der Schule, rechtzeitig vor dem besonderen Tag mit Schülern ihrer Kurse Gesang, Theater und Moderation ein. „Wegen der Corona-Bestimmungen konnten wir die Erstklässler aber nicht wie gewohnt von der Bühne aus begrüßen“, erklärt sie.

Daher musste sie sich kurzerhand ein Programm ausdenken, das nicht weniger würdig am allerersten Tag der ABC-Schützen war. Denn das gehöre wie Einschulungsrede der Schulleitung, Gruppenfoto unterm Zuckertütenbaum oder die erste Schulstunde mit der neuen Klassenleiterin zu den traditionellen Bausteinen des Samstagvormittags.

Die ganze Familie half bei der Umsetzung

Im Familienrat stellte sie ihre Idee vor, die verschiedenen Auftritte als Videofilme in eine passende Moderation einzubauen. Ihre Kinder Emma (15) und Maris (14) waren gleich Feuer und Flamme, weil beide Gymnasiasten schon während ihrer Gingster Schulzeit in der Theatergruppe agierten und die eine oder andere Moderation beim Kessel Buntes meisterten. Vater Kai, der beim Schreiben der Texte half, übernahm außerdem den Schnitt der kleinen Filme. Und damit konnte das Kernfamilienprojekt für Gingst starten. Natürlich mit großen Erfolgsaussichten.

Videobotschaft

Nicole Hoppe traf sich mit elf Jungen und Mädchen aus den 3. und 4. Klassen in den Wochen vor den Sommerferien, um an den Videoauftritten zu arbeiten. Natürlich mit genügend Abstand, immer einer Brise frischer Luft und gut gewaschenen Händen. Vier Nachmittage nutzte sie dazu, um die Lieder und Sprecheranteile zwischen Begrüßungssong und Abschlusslied zu trainieren.

In gut 15 Minuten zeigten die jungen Künstler schließlich ihr Können und bewiesen, dass man auch in Corona-Zeiten nicht auf einen englischen Titel, ein besonderes Märchenrätsel oder das Mitmachlied verzichten muss. In ihrer Videobotschaft „Wir brauchen Kinder“ besangen die kleinen Talente, welche Grundschüler in Gingst ausgebildet werden sollen. Auf jeden Fall junge Leute mit eigener Meinung, selbstbewusstem Auftreten und Toleranz gegenüber Andersdenkenden.

Bunte Schultüten

Ganz aufgeregt warteten alle auf den eigentlichen Höhepunkt, der mit dem Zuckertütenbaum zusammenhing. Schon vor 200 Jahren gab es in Sachsen und Thüringen die Tradition, dass man den angehenden Schülern den Start mit einer solchen Überraschung versüßte. Man erzählte ihnen, dass dieser Baum beim Lehrer wachse, und wenn die Tüten groß genug wären, war die Zeit für die Kleinen gekommen.

Nicht anders in diesem Jahr an der Gingster Schule. Traditionell hatten die Eltern bunte und gut gefüllte Schultüten vorbereitet, die von den Lehrerinnen an den symbolischen Baum gehängt wurden. Die Klassenleiterinnen Grete Hesemann und Christiane Müller überreichten die Geschenke, halfen beim Tragen und dem ersten Foto-Shooting des Tages.

37 neue Schüler

„Es fühlt sich gar nicht so anders an“ sagt Emma Hoppe, als sie nach ihrem Auftritt darüber spricht, wie sich eine Moderatorin ohne Sänger und Schauspieler auf der Bühne anfühlt. „Ich habe dann so oder so etwas Lampenfieber.“ Nicht anders erging es ihrem Bruder Maris: „Für mich ist es ein sehr schönes Gefühl, wenn man im Mittelpunkt steht und einen Teil zu einer coolen Sache beitragen kann.“

Der Applaus, den beide nach ihren witzigen Auftritten erhielten, gab ihnen recht. Die 37 neuen Schüler aus den Klassen 1a und 1b sowie ihre Eltern und Lehrerinnen freuten sich, dass sie in zwei getrennten Veranstaltungen eine gelungene Einschulung nach dem Kernfamilienprinzip erlebten.

Von André Farin