Ein betrunkener 59-jähriger Rüganer hat wohl in der Nacht zu Mittwoch versucht, seinen Kummer in Alkohol zu ertränken. 5,5 Promille hatte er intus, als ihn Polizisten des Bergener Hauptreviers am frühen Mittwochmorgen auf einer Parkbank in Gingst antrafen.

Anwohner wurden auf den Mann aufmerksam, weil er sie anscheinend laut brüllend aus dem Schlaf riss. Sie informierten gegen 2.15 Uhr die Polizei. Zu dem Zeitpunkt hatte der Mann wohl schon drei Stunden auf der Bank verbracht. Als die Polizisten dann eintrafen, war der Mann ansprechbar, aber nur sehr leicht bekleidet.

Mann wurde ins Krankenhaus gebracht

Sie ließen ihn ins Röhrchen pusten und staunten nicht schlecht, als das Atemalkoholmessgerät den Wert von 5,5 Promille anzeigte. Wobei die Polizisten vermuteten, dass er gerade erst wieder zur Flasche gegriffen hatte. Dennoch verständigten sie den Rettungsdienst, der den 59-Jährigen vorsorglich ins Krankenhaus nach Bergen brachte.

