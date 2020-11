Gingst

Petra Dittrich wuchs in Samtens auf und machte eine Ausbildung zur Verkehrskauffrau. Mit der Wende ging sie nach Berlin und begann dort, als Buchhändlerin zu arbeiten. Ihre Wege führten sie von Berlin nach Hamburg und Amsterdam, bevor sie 2008 zurück auf die Heimatinsel Rügen kam. „Ich wollte nach 20 Jahren Großstadt wieder ans Meer – wenn man Inselkind ist, bleibt das in einem“, sagt die heute 47-Jährige, die im Jahr darauf ihren inzwischen mehrfach ausgezeichneten Buchladen in Gingst eröffnete.

Petra Dittrich lebt mit ihrer Lebensgefährtin und den Katzen „Oskar“ und „Benny“ in Vaschvitz und hat ein Buch mit dem Titel „Meine Inselbuchhandlung: Zwischen Bodden und Brandung“ geschrieben, das auf der Spiegel-Bestsellerliste Platz 6 erreichte. In der Freizeit reitet sie, surft oder fährt Kajak. „Ich bin meistens auf dem Wasser – es ist wunderschön, wenn im Sommer um halb sechs über dem Rassower Strom die Sonne aufgeht“, schwärmt sie.

Lesen Sie auch

Von Christa Driest