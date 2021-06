Gingst

Ein letztes Mal schloss er am Freitag sein Büro zu. Eckhard Mostek geht nicht nur wie die anderen Kollegen von der Regionalen Schule mit Grundschule Gingst in den wohlverdienten Jahresurlaub. Für ihn war es der letzte Tag als Schulleiter. Ab sofort wartet viel Freizeit auf den 63-jährigen Ruheständler.

Dabei sah es gar nicht nach Aufbruchstimmung aus. Der Schreibtisch des Lehrers war noch so mit Papieren gefüllt, als säße er bald wieder dahinter, um das neue Schuljahr zu planen. Doch das ist nur der Schein. „Ich freue mich darauf, zusammen mit meiner Frau spontan zu verreisen. Außerdem steht noch das ein oder andere Bauprojekt auf meinem Grundstück an. Langweilig wird mir nicht“, sagt er.

Lehrer seit 1983

Dabei sah es in jungen Jahren nicht danach aus, als würde er mal Kinder und Jugendliche unterrichten. Er spielt seit seiner Kindheit leidenschaftlich Fußball, erst in Bergen, dann in Stralsund. Nach seinem Abitur und Armeezeit stand für ihn fest, dass er Bauingenieur wird und damit den gleichen Weg wie sein Vater und Bruder einschlägt. Eckhard Mostek hatte sogar schon einen Studienplatz in Leipzig. Dann warben ihn Fußballer aus Greifswald ab. In der Hansestadt gab es aber diese Studienrichtung nicht. So entschied er sich um und studierte dort Sport und Biologie auf Lehramt.

Seit 1983 ist er Lehrer. Erst in Bergen und Putbus, dann holte ihn der damalige Schulleiter aus Gingst in den Westen der Insel. „Zuerst hatte ich gar keine Lust, nach Gingst zu wechseln. Ich hatte in Bergen meine Schul- und Absolventenzeit verbracht. Ich bin dann nach Gingst gegangen, mit dem Gedanken, bei der nächsten Möglichkeit wieder nach Bergen zu wechseln“, sagt er. 1985 kam das Angebot, in Bergen wurde eine Stelle frei. Doch Eckhard Mostek hatte sich festgelegt: Er wollte in Gingst bleiben. Und ist somit seit 38 Jahren als Lehrer dort tätig.

Zur Wendezeit wurde die Schulleiterstelle in Gingst frei. Er hatte gute Chancen, diese Stelle zu bekommen und bekam sie schließlich auch. Er entschied sich aber vorerst für einen Stellvertreterposten neben Renate Balck, bis sie 1996 in den Ruhestand ging. Seitdem schließt er jeden Tag das Büro des Schulleiters auf.

Vorreiter auf der Insel

Er ist stolz darauf, dass seine Schule immer andere Schritte beschritten hatte als andere Schulen auf der Insel. „Wir haben immer gesagt: Wir schließen keinen Schüler aus. Das heißt, wir haben immer alles gemacht, damit sie hierblieben. Wir haben teilweise Sonderklassen eingerichtet, um auch eine besondere Förderung zu bieten, damit sie nicht gleich zum Gymnasium gehen. Wir haben also Alternativen geschaffen“, sagt er.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte im Juni 2015 zusammen mit Schulleiter Eckhard Mostek (r.) die neue Grundschule in Gingst eröffnet. Quelle: Herold Chris-Marco

Und es wurden Austauschprogramme mit anderen Schulen in Remscheid oder Köln initiiert. „Daraus haben wir neue Ideen entwickelt. Was etwa Hausarbeiten betrifft oder Projektarbeit. Dadurch waren wir hier immer die Vorreiter“, so Eckhard Mostek. Gingst sei seit Mitte der 90er Jahre zudem für das Schulgesetz an der Spitze gewesen oder was den Hauptschulerlass betrifft. „Also immer, wenn irgendwelche Dinge neu entstehen sollten, waren wir diejenigen, die die Initiative hatten und haben Dinge auch eingebracht ins Ministerium.“

Er führte in Gingst das Wahlpflichtfach Security ein, bei dem die Schüler für Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit sorgen sollen – mit eigener Bekleidung und unterschiedlichen Dienstgraden. Egal, ob Eltern zu einer Schulveranstaltung kamen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Einweihung der Grundschule oder ein Minister, der Fördermittel vorbeibrachte – die Security-Truppe empfing die Gäste am Tor und begleitete sie zu ihren Plätzen oder Ansprechpartnern. Sie unterstützten auch die Lehrer bei der Hofpause. „Dieses Unterrichtsfach war wie ein Baby, das man hochzog. Und man merkte, dass das Fach den Schülern viel Spaß bereitete“, sagt er.

„Er ist ein wahrer Entertainer“

Es waren die vielen inner- und außerschulischen Momente, die Eckhard Mostek zu einem besonderen Menschen in Gingst machten. Das sagen auch Kollegen, die in den vergangenen Jahren mit ihm zusammengearbeitet haben. Seit 17 Jahren unterrichtet die Sportlehrerin Martina Zabel an dieser Schule.

„Als ich 2004 nach Gingst kam, war es Eckhard Mostek, der mir in der Anfangsphase viel Struktur, Orientierung und Halt gegeben hat“, sagt sie und bezeichnet die Zusammenarbeit mit dem Schulleiter als unkompliziert. In Erinnerung blieben die vielen Sportprojekte wie die Turngala oder die Hochsprung-Meisterschaften. „Dabei ist er immer aufgeblüht. Eckhard Mostek ist ein wahrer Entertainer.“

Martina Zabel arbeitet seit 17 Jahren als Lehrerin in Gingst. "Ich schätze die unkomplizierte Zusammenarbeit mit Eckhard Mostek. Er war ein guter Schulleiter." Quelle: Mathias Otto

Auch seine rechte Hand hat viel Lob für den Schulleiter übrig. Seit zwölf Jahren ist André Farin stellvertretender Schulleiter in Gingst. „Wir haben alle Entscheidungen immer zusammen besprochen und dann auch gemeinsam getragen“, sagt er.

Stolz ist André Farin, dass die Gingster beim Deutschen Schulpreis im vergangenen Jahrzehnt immer vertreten waren und dabei die vorderen Plätze belegten. Das sei zu großen Teilen Eckhard Mostek zu verdanken. „Er hat das Kollegium verjüngt und dafür gesorgt, dass wir für die Zukunft gut aufgestellt sind. Dazu gehört auch sein aktives Mitwirken am Schulneubau der Grundschule. Nur allein daran sieht man, mit wie viel Herzblut Eckhard Mostek mit der Schule verbunden war“, sagt er.

André Farin, stellvertretender Schulleiter seit zwölf Jahren. "Eckhard Mostek hatte dafür gesorgt, dass die Schule auch nach seiner Zeit als Leiter gut aufgestellt ist." Quelle: Mathias Otto

Wenn seine Meinung gefragt ist, will Eckhard Mostek auch weiterhin für die Gingster Schule zur Verfügung stehen. Seinem Nachfolger – vorerst wird André Farin übernehmen – wünscht er Mut und Entschlossenheit, wenn es darum geht, die Schule voranzubringen sowie die Schüler bestmöglich auf das Leben nach der Schule vorzubereiten.

Von Mathias Otto