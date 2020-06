Gingster Schule sammelt online Spenden für das Hausaufgabenheft

Gingst

Die Gingster Schule arbeitet in diesen Tagen an ihrem neuen Hausaufgabenheft für alle. Dabei entsteht ein Schulplaner, der vom Cover bis zum Impressum selbstgestaltet wird. Alle Inhalte von der Jahresübersicht über Hausaufgabenplaner und Schulregeln bis zu den gelben Seiten mit Lerntipps bestimmen und erarbeiten Lehrer und Schüler im handlichen Heftformat.

Seit mehr als zehn Jahren finanziert der Schul- und Sportverein dieses Vorhaben und ermöglicht damit ein kostenloses Exemplar für jeden Grundschüler, alle Regionalschüler sowie Lehrkräfte des Hauses. „Es funktioniert mittlerweile wie ein Nachschlagewerk“, sagt Schulleiter Eckhard Mostek, das auf keinem Schülertisch mehr fehlen dürfe. Die Schüler lernen damit noch besser und nach einem einheitlichen Muster, wie sie Ordnung in ihre Aufträge bringen, an welchen Regeln sie noch arbeiten können und mit welchen Tricks das Lernen leichter wird. Auch für den Kontakt mit den Eltern ist in dem Bestseller der Schule genügend Platz.

Anzeige

Crowdfunding für Hausaufgabenhefte

In diesem Jahr hat der Vereinsvorstand eine Sparkassen-Idee aufgenommen, um wiederum eine Finanzierung abzusichern und die Elternhäuser zu entlasten. Mit der Aktion „99 Funken“ unterstützt die Sparkasse Vorpommern gemeinnützige Vereine, die vor allem in Corona-Zeiten derartige Hilfen benötigen. „Wir haben uns für die Teilnahme an dem Crowdfunding entschieden“, sagt Vereinsvorsitzender André Farin, „weil wir damit unsere bisherigen Unterstützer noch besser ansprechen und vom Zuschuss der Sparkasse profitieren können.“

Weitere OZ+ Artikel

Bis zum 30. Juni werben die Vereinsmitglieder eine Menge (crowd) interessierter Spender, um das Spendenziel (fund) von mindestens 1000 Euro zu erreichen. Davon könnten für die Starterklassen bereits die Planer bezahlt werden. Für die Spendenwerbung nutze der Verein auch die übersichtliche Plattform der Sparkasse mit einer Extraseite für das Gingster Projekt auf www.99funken.de/schuleigenes-hausaufgabenheft.

Lesen Sie auch

Von André Farin