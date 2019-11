Gisela Bornemann wandert gerne

Binz

Gisela Bornemann ist eine richtige Sportskanone. Sie bewegt sich gern und schwärmt von der Insel Rügen sowie den tollen Wanderwegen. „Ich komme aus der Hauptstadt Berlin und versuche so oft wie möglich in die Natur zu fahren und mich zu bewegen“, sagt die 62-Jährige. Ins Ostseebad Binz fährt sie zusammen mit ihrem Partner mit dem Zug. Unter anderem unternehmen die Beiden viele Touren mit dem Fahrrad. „Wir nehmen unsere Räder einfach im Zugabteil mit und sind dann auf der Insel Rügen flexibel“, sagt Gisela Bornemann. Sie selbst achtet sehr auf ihre Ernährung und war lange Zeit Vegetarierin. „Ich versuche mein Augenmerk auf gute Lebensmittel zu legen, ausgedehnt zu frühstücken und dann bis in den späten Nachmittag nicht mehr zu essen“, sagt sie. So viele Kalorien verbrauche man eh nicht, findet die 62-jährige Berlinerin. Auf dem Binzer Bahnhof gab es in diesem Jahr auf jeden Fall erfrischendes Wasser im Einkaufskorb.

Von Christine Zillmer