Glasfaser für mehr als 8100 Haushalte: Gigabit-Ausbau in Bergen

Die Telekom beschleunigt den Glasfaserausbau in Deutschland. Die Stadt Bergen hat die Chance jetzt dabei zu sein. Die Telekom wird im Ausbaugebiet Bandbreiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (GBit/s) anbieten. Mehr als 8100 Haushalte, sechs Schulen und alle Unternehmen im Ausbaugebiet können künftig mit maximalem Tempo im Internet surfen.

Die Anschlüsse bieten eine Geschwindigkeit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde beim Herunterladen. Beim Heraufladen sind es bis zu 200 Megabit pro Sekunde. „Damit hat der Kunde den schnellsten Anschluss für gleichzeitiges Streaming, Gaming und Homeoffice. Die Telekom wird dafür über 400 Kilometer Glasfaserkabel verlegen und mehr als 50 neue Glasfaser-Netzverteiler in Bergen auf Rügen aufstellen“, teilt eine Unternehmenssprecher mit.

Standort stärken

Anja Ratzke (parteilos), Bürgermeisterin der Stadt Bergen auf Rügen, sagte dazu aus Anlass der Unterzeichnung einer Absichtserklärung: „Die Stadt Bergen begrüßt den Ausbau des flächendeckenden Glasfasernetzes. Eigentümer haben die Möglichkeit, ihre Keller für das Glasfaserkabel zu öffnen. Mit dem Ausbau der Breitbandinfrastruktur stärkt Bergen auf Rügen seine Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort weiter.“

„Schnelles Internet ist heute ein Muss und nur eine Kommune mit digitaler Infrastruktur ist attraktiv für Familien und Unternehmen“, sagt Holger Schmidt, Regionalmanager der Telekom in Mecklenburg-Vorpommern.

Ausbau mit allen technischen Möglichkeiten

„Die Telekom wird alles tun, um den Ausbau für die mehr als 8100 Haushalte, Schulen und Unternehmen mit allen technischen Möglichkeiten gut und schnell bis Ende 2021 zu bewältigen“, sagt Bernd Malchow, Teamleiter Breitband der Technik in Bergen auf Rügen. „Dabei werden wir die Beeinträchtigungen für die Bürger, sowie für den Verkehr so gering wie möglich halten. Möglich wird dieser schnelle Ausbau durch den Einsatz alternativer Verlegemethoden. Dadurch können wir wirtschaftlicher und in kürzerer Zeit, größere Strecken erschließen. Das verringert sich die Bauzeit erheblich.“

Und weiter: „Wir gehen davon aus, dass sich möglichst viele Gebäude- und Wohnungseigentümer im Projektgebiet in Bergen auf Rügen für einen Glasfaserhausanschluss der Telekom entscheiden werden“, sagt Holger Schmidt von der Telekom. Und er verweist auf die Chancen, die durch den Ausbau entstehen: „Der Glasfaser-Anschluss bietet alle Möglichkeiten für digitale Anwendungen: wie gleichzeitiges Video-Streaming und Arbeiten von zu Hause.“ Wer sich während der Vermarktungsphase für einen Glasfaser-Anschluss der Telekom entscheiden solltet, bekomme den Hausanschluss kostenfrei und spare dadurch 799,95 Euro.

