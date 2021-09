Glaubwürdige Porträts auf Rügen: Er setzt Weltstars einzigartig in Szene

Putbus

Er hatte Weltstars vor seiner Linse und die bringt er an diesem Wochenende für die nächsten etwa sechs Wochen mit nach Rügen – der Fotograf Hans Pölkow. Am kommenden Sonnabend um 17 Uhr eröffnet die Kulturstiftung Rügen in der Orangerie Putbus eine Ausstellung mit Hans Pölkows Arbeiten aus 70 Jahren. Zu sehen sind neben Portraits auch Landschaft, Stillleben und Akt des Kulturpreisträgers des Landes Mecklenburg-Vorpommern 2017.

„Inzwischen 86 Jahre alt, ist der Fotograf so agil wie in seinen besten Mannesjahren, als er in den Fünfziger- bis Achtzigerjahren seine legendären Schwarzweiß-Aufnahmen in der DDR-Kulturszene machte“, weiß Reinhard Litty zu berichten. Und das Vorstandsmitglied der Kulturstiftung zeigt sich glücklich: „Trotz einiger unglücklicher Terminverschiebungen ließ er keinen Zweifel aufkommen: die Ausstellung wird stattfinden. Aus gesundheitlichen Gründen aufgeben, kennt er nicht. Die Orangerie Putbus gibt nun Raum für sein Lebenswerk.“

Kulturjournalist und Kunstkritiker

Hans Pölkow ist Rostocker. Er studierte Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften. Er arbeitete als Kulturjournalist und Kunstkritiker, schon früh freischaffend. Initialzündung für die professionelle Fotografie war eine Aufnahme seiner „Muttersmutter“, wie er sie nennt, aus dem Jahr 1951, also von vor 70 Jahren.

Seine Arbeit im Bereich der Kulturpresse gab ihm die Möglichkeit, Musiker, Komponisten, Sänger, Tänzer, Schriftsteller, Maler, Theater- und Filmschauspieler kennen zu lernen. Mit profundem Kunstverstand und persönlichem Charme stand er ihnen auf Augenhöhe gegenüber. Vor Jahrzehnten ließ sich ein Kritiker mit diesen Worten zitieren: „Hans Pölkows Porträts bieten keine äußerlichen Sensationen, keine voyeuristischen Effekte.

Atmosphäre einfangen

Sie drängen sich nicht auf. Sie sind glaubwürdig. Sie bewahren die Würde und die Schönheit des Menschen, eine Schönheit, die von Individualität getragen wird.“ Das Ergebnis beschreibt Litty so: „Die Schwarzweiß-Aufnahmen leben von Licht, Schatten, Schärfe und Unschärfe, müssen ohne Farbeffekte auskommen. Das ist Hans Pölkows Meisterschaft, obwohl er auch in Farbe kann.“

Neben der Portraitfotografie werden auch Landschaftsaufnahmen und Stillleben gezeigt. Auch hier versteht es Hans Pölkow, die Atmosphäre einzufangen, obwohl – oder gerade weil – die Farbigkeit fehlt. „Seine Akte wirken durch ihre weiche Sinnlichkeit“, sagt Litty und auch: „Der Betrachter kann leicht in die Fotografien versinken und manchmal glaubt man, Musik zu hören – eine weitere große Leidenschaft von Hans Pölkow.“

Die Kulturstiftung Rügen ehrt mit der Ausstellung die Lebensleistung Pölkows, der 1935 geboren wurde und seit 2002 nahe Güstrow lebt. Seine Bilder sind Kunstwerke und die sind vom 11. September bis zum 31. Oktober dienstags bis sonntags jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zu sehen.

Von Chris-Marco Herold