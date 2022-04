Bergen

Zorro war ein Kalifornier und damit ein Nordamerikaner. Soviel mal vorweg. Damit ist er per se schon mal auf der Seite der Guten und jeder Missetat unverdächtig. Die Romanfigur von Johnston McCulleys war ein sympathischer Kerl, so einer wie Spiderman, immer ordentlich Geld in den Taschen, zur Stelle, wenn die Armen Hilfe brauchten. Der Kämpfer für Gerechtigkeit hinterließ bei seinen Gegnern ein „Z“, das er irgendwohin ritzte, ins Gesicht, in ein Gemälde oder auf den Holztisch.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch Zorro muss auf der Hut sein. Jedenfalls bei möglichen Deutschland-Besuchen. Hier grassiert nicht erst seit der Corona-Pandemie die Verbieteritis. Ob Krim-Sekt oder Kaviar, Wasser oder Wodka, Erdgas oder Fernsehen – was aus Russland kommt, wird sanktioniert und boykottiert. Nix choroscho, alles verboten! Und jetzt sogar Buchstaben: Wer ein „Z“ malt und zeigt, macht sich in einigen deutschen Bundesländern mittlerweile unter Umständen strafbar. Je nachdem, wie es aussieht, könnte es nämlich auch ein russisches Kriegssymbol sein.

Im kyrillischen Alphabet kommt der Buchstabe gar nicht vor. Es soll sich, so die Vermutung (und das genügt in diesem Fall für ein Verbot), um eine lateinische Transliteration des russischen „S“ handeln und vielleicht für „Za Pobedu“ (Zum Sieg) oder „Zapad“ (Westen) oder was auch immer stehen. Warum die Russen das im Ukraine-Krieg auf ihre Panzer und sonst wohin malen, weiß hier niemand genau. Ist ja auch egal: Man muss, auch wenn es schmerzt, nicht nur bei Öl und Gas, sondern auch beim Alphabet sparen und einfach mal ein Zeichen setzen! Oh, schon wieder ein „Z“ in „Zeichen“ . . .

Von Maik Trettin