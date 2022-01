Bergen

Mit menschlichen Notsituationen kennt man sich in der Schuldnerberatung der Caritas in Bergen aus. Seit Jahren zeigen die Mitarbeiter den Insulanern, die wirtschaftlich nicht mehr ein noch aus wissen, Wege aus dem Schlamassel. Doch bei diesem Besucher waren auch sie ratlos. Er war abgestürzt, im wahrsten Sinne des Wortes, und am Boden zerstört. Beinahe jedenfalls. Der kleine Kernbeißer war vor wenigen Tagen gegen das Fenster der Schuldnerberatung im Bergener Sparkassengebäude geflogen.

Die Mitarbeiterin hatte den Aufprall bemerkt und den Bruchpiloten am Boden gesehen. Sie nahm ihn vorläufig in ihre Obhut und rief die Tierrettung Vorpommern-Rügen an. Die nahmen sich des Vogels an und stellten ein so genanntes Anflug-Trauma fest. Doch der Kernbeißer hatte Glück: Er überlebte und konnte am folgenden Morgen nach einem Sonnenblumenkern-Frühstück frei gelassen werden. Zahlen muss er für den Einsatz nicht. Er bleibt also schuldenfrei.

Von Maik Trettin