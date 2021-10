Bergen

Zum Vergnügen nach Rügen – seit es Fremdenverkehr in unseren Breiten gibt, ist die Insel ein beliebtes Ziel von Touristen. Die reisen oft von weither an. Um die Kreideküste zu sehen, die reizvolle Hügellandschaft Mönchguts oder in der Ostsee zu baden sitzen viele von ihnen stundenlang in ihren Autos und fahren quer durch die Republik.

Doch während die Insassen meist geschafft am Urlaubsort ankommen, sieht man ihren Blechkarossen die Strapazen der Anreise nicht an. Den Kennzeichen nach zu urteilen, haben die hunderte Kilometer Fahrt hinter sich – und sehen aus, als wären sie gerade eben aus dem Ausstellungsraum gerollt.

Man könnte neidisch werden: Kein Möwenschiss auf dem Dach, kein Fliegenfriedhof auf der Frontscheibe, kein Schmutzfitzelchen an den Radkästen. Wie machen die das? Polieren die ihre Autos am Parkplatz „Rügenblick“ auf Hochglanz? Stellen die sich vor der Fahrt über den Rügendamm erst noch vor der Waschanlage an? Oder glänzen und strahlen die Autos einfach, weil sie mit in den Urlaub dürfen?

Von Maik Trettin