Glowe

Fußballer aus der Jasmunder Nachbargemeinde haben am Sonntag den 1. Glowe-Cup nach Hause geholt. Die Kicker vom Sportlerheim Sagard landeten bei dem ersten Turnier auf dem nagelneuen Glower Rasen auf Platz 1. Sie sicherten sich damit den Wanderpokal, der in diesem Jahr erstmals vergeben wurde.

Sie konnten sich damit vor Traktor Rappin und den Wittower Jungs platzieren. In der weiteren Wertung folgten „Budtzis Jungs“, die Glower Sandaale, Empor Sassnitz Tradition, Mielke und Freunde sowie der 1. FC Marlow.

Mit dem Turnier am Sonntag wurde nicht nur der Startschuss für eine neue Reihe von sportlichen Wettbewerben in Glowe gegeben. Einwohner und Gäste feierten damit auch die offizielle Eröffnung ihres Sportplatzes. Vor fünf Jahren war damit begonnen worden, den alten Bolzplatz, der sich zuvor an derselben Stelle befand, zu beseitigen und durch einen modernen Fußballplatz zu ersetzen.

Eröffnung des Sportplatzes in Glowe. Die Firma Rügen Recycling hatte 1000 Euro gespendet, mit denen die Gründung von Sportvereinen im Ort angeschoben werden soll. Quelle: Roland Drossel

Doch die Gemeinde bemängelte die Arbeiten. Weil die Be- beziehungsweise Entwässerung des Platzes nicht optimal funktionierte, verweigerte sie die Abnahme; es begann ein Rechtsstreit, der schließlich mit einem außergerichtlichen Vergleich endete. Der Unterbau des Platzes wurde danach erneuert.

Die Mannschaft vom Sportlerheim Sagard holte am Sonntag den Wanderpokal beim erstmals ausgetragenen Turnier um den Glowe-Cup nach Hause. Quelle: Roland Drossel

Für die Premiere hatten sich acht Mannschaften angemeldet, die in zwei Gruppen jeweils 15 Minuten gegeneinander spielten – bei sengender Sonne. Unter ihnen war auch Bürgermeister Thomas Mielke. Er hatte zuvor für die Gemeinde einen symbolischen Scheck über 1000 Euro entgegengenommen. Ausgestellt hat ihn die Firma Rügen Recycling, in deren Namen er durch Felix und Carsten Müller übergeben wurde. Das Geld soll für sportliche Aktivitäten in der Gemeinde eingesetzt werden und möglicherweise die Gründung eines oder mehrerer Sportvereine befeuern.

Bürgermeister Mielke sieht da großes Interesse, nicht nur vonseiten der Fußballer. In dem Ort gibt es viele Tischtennisfreunde. Sie warten auf die offizielle Freigabe der nächsten Sportstätte, die im kommenden Monat erfolgen soll: Am 15. Oktober wird die Mehrzweckhalle bei Rügen-Radio eingeweiht.

Von Maik Trettin