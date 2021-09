Glowe

Immer wieder sonntags ... wird in Glowe künftig gekickt. Zwar gibt es in dem Erholungsort am Rande der Schaabe keinen örtlichen Fußballverein, aber dennoch jede Menge Fußballbegeisterte. Ihnen und allen anderen Sportfreunden hat die Gemeinde einen nagelneuen Sportplatz spendiert. Am Sonntag wird er mit einem Fest und einem Turnier offiziell eröffnet. Auf diesen Tag hat so mancher in Glowe seit fünf Jahren gewartet.

Denn der Weg bis zur neuen Sportanlage war so holprig wie der alte Bolzplatz selbst. Der Baustart verzögerte sich, weil der Landkreis mit der baufachlichen Prüfung nicht hinterherkam. Die war aber Voraussetzung für die Freigabe der Fördermittel und den Baubeginn. Als es dann schließlich so weit war, griff Wirtschaftsminister Harry Glowe persönlich zum Spaten für den symbolischen ersten Spatenstich. Der hatte in seiner Jugend selbst Fußball gespielt, war von dem Projekt begeistert und kündigte an, dass er beim ersten Spiel auf dem neuen Feld dabei sein wolle.

Streit mit Planer und Baufirma

Doch das ließ auf sich warten. Denn noch länger als der Baubeginn verzögerte sich das Bauende. Die Gemeinde weigerte sich, den Platz so abzunehmen, wie er hergerichtet wurde. Er war an der gleichen Stelle wie der alte Bolzplatz an den Boddenwiesen entstanden. Weil die immer wieder unter Wasser stehen, wurde das Niveau des neuen Platzes um 75 Zentimeter erhöht. Das dabei für den Unterbau verwendete Material löste aber das Problem mit dem Wasser nach Auffassung der Gemeinde nicht. Weil es offenbar zu undurchlässig war, stand der Platz nach starkem Regen unter Wasser. Bei Trockenheit verdorrte das Gras, weil der Boden von unten kein Wasser ziehen konnte.

Jahrelang stritt sich die Gemeinde deshalb mit dem Planer und der Baufirma. Es wurden Gutachter beauftragt und letztlich landete die Sache vor Gericht. „Wir haben uns letztlich doch außergerichtlich einigen können“, sagt Bürgermeister Thomas Mielke. Der Unterbau wurde ausgetauscht, der Rasen neu angesät. Der jetzige Platz strotzt vor sattem Grün. Dafür sorgt die Gemeinde, nicht zuletzt mit Hilfe eines Roboters. Der wird an einen Wasserschlauch angeschlossen und zieht dann seine Bahnen über das Spielfeld, das auf die Weise automatisch und gleichmäßig bewässert wird.

Nachbargemeinden profitieren vom Platz

Robert Gebeler wohnt gleich hinter dem Sportplatz und ist beeindruckt. Er ist Fußballer und amtierender Clubmeister des Golf-Clubs Rügen. Nein, sagt er augenzwinkernd, Golf-Green-Qualität habe der Rasen jetzt nicht, aber er sei hervorragend gepflegt und selbst für anspruchsvolle Punktspielbegegnungen geeignet. Gebeler muss es wissen: Sein Sohn Robert jr., der einst hier in Glowe als Freizeitkicker spielte, trainiert jetzt beim Landesligisten SV Hafen Rostock.

Bislang war der Treffpunkt der Glower Freizeit-Kicker der alte Bolzplatz. Einige von ihnen sind sportlich sonst beim TSV Sagard zu Hause, wie zum Beispiel Robert Gebeler senior, andere bei Empor Sassnitz. Zusammen mit anderen Kickern aus dem Ort und mit Urlaubern traf man sich sonntags zum Bierchen und zum Spielchen. Weil der neue Platz wegen des Rechtsstreits lange Zeit gesperrt war, wichen die Fußballer ab und an auf den Platz bei der Kurklinik aus.

Dass sie jetzt wieder ein richtiges Spielfeld nutzen können, werde die sportlichen Aktivitäten wieder ankurbeln, ist sich Gebeler sicher. „Und es ist schön, dass die Gemeinde auch etwas für die Einheimischen macht.“ Und zwar nicht nur für die aus Glowe. Der Platz könne auch von Spielern aus Nachbargemeinden genutzt werden, etwa von denen des TSV Sagard, wenn der heimische Rasen aus irgendwelchen Gründen einmal nicht zur Verfügung steht.

Fest und Turnier zur Eröffnung

Benutzen darf ihn jeder, kostenlos und ohne vorherige Anmeldung. Geöffnet wird er dienstags und am Wochenende. Neben den zwei großen Toren gibt es kleine für Kleinfeld-Fußball, Ballfangzäune und Sitzgelegenheiten für Gäste. Der gesamte Platz ist eingezäunt und die Pforte schließt selbsttätig. Das soll neben zweibeinigen vor allem vierbeinige Vandalen fernhalten. Die Boddenwiesen sind nämlich auch ein beliebter Tummelplatz für Wildschweine, die den Rasen in kürzester Zeit wieder in einen Sturzacker verwandeln würden.

Am Sonntag wird es dort ein Fest und ein Turnier zur Eröffnung geben. Um 10 Uhr erfolgt die Freigabe durch Bürgermeister Thomas Mielke. Anschließend spielen die Sassnitzer Blasmusikanten, bevor acht Rügener Mannschaften beim Kleinfeld-Turnier um den 1. Glowe Cup kämpfen. Der soll künftig jedes Jahr im Juni ausgetragen werden. Siegerehrung ist am frühen Abend gegen 18 Uhr. Neben spannenden sportlichen Begegnungen erwartet die Besucher auch Kulinarisches, wie Schaschlik oder anderes Gegrilltes, der legendäre Glowe Erbseneintopf und natürlich erfrischende Getränke.

Von Maik Trettin