Göhren

Landspekulanten profitieren nicht erst jetzt auf der Insel Rügen. Amtsrat Hermann Schlieff, Domänenpächter von Philippshagen, hatte den Braten vor gut 140 Jahren förmlich gerochen. Als sich das Dorf Göhren Anfang der 1880er Jahre auf den Weg machte, ein bekannter und vor allem beliebter Badeort zu werden, plante er sein Geschäft und konnte die Entwicklung des Seebades so mitbestimmen. Er saß als Amtsvorsteher von Mönchgut (1874-1901) an der richtigen Quelle.

Manche meinten, er hatte mit einem klugen Schachzug eine ähnliche Rolle übernommen wie Fürst Wilhelm zu Putbus in Binz und Sellin. Vergleiche hinkten schon damals. Denn Schlieff ging es nur um Landerwerb und meistbietenden Verkauf. Anders als der Putbusser wollte er sich keine weiteren Gedanken um die Orte machen. Schlieff regte nicht das Anlegen von Promenaden und Alleen an oder förderte diese gar mit finanziellen Mitteln aus dem eigenen Geldbeutel.

Viele Bauern verkauften an Unternehmer, Handwerker und Kaufleute

Wie aber lief der Deal des Jahrhunderts? Bevor der Bauboom ab 1885 einsetzte, war das Land der Einheimischen von größerem Interesse. Überall dort, wo man ein Hotel oder eine Villa mit Seeblick bauen konnte, kamen Spekulanten und Käufer von Grundstücken ins Spiel. Vom Dorfkern aus waren Parzellen in alle Himmelsrichtungen interessant.

Entweder mauserten sich Bauern selbst zu Besitzern von Villen und Hotels oder sie verkauften ihr Land an Zwischenhändler für wohlhabende bürgerliche oder kleinbürgerliche Unternehmer, Handwerker oder Kaufleute. Und in diesem Moment kam der eingangs genannte Amtsrat ins Geschäft.

Immer mehr Bauernhöfe wurden zu dieser Zeit aufgeteilt, verkauft und aufgegeben. Als Aufkäufer trat Schlieff auf und schaffte es, bis 1888 als Großgrundbesitzer zu agieren. In seiner Ortschronik von Göhren (1967) schrieb Willy Dumrath, dass Schlieff aus dem gekauften Land eine stolze Anzahl an Baugrundstücken gemacht und verkauft hatte. Wenn das kein gutes Geschäft war.

Fremdenverkehr sorgte für Modernität in Göhren

Der sprunghaften Entwicklung von Göhren zwischen 1885 und 1900 stand dieses Geschäftsgebahren nicht im Wege, denn Logierhäuser und Hotels „schossen wie die Pilze aus der Erde, die alten Bauernhäuser verschwanden und machten modernen Villen Platz.”

In dieser Zeit entstanden allein 80 neue Gebäude in dem Ort und ergänzten die 31 bereits vorhandenen Bauten. In seinem Reiseführer des Jahres 1888 erklärte Edwin Müller, warum zunehmend mehr Gäste hierher reisen wollten: „Das Dorf selbst hatte bis vor wenigen Jahren ein unscheinbares Ansehen, und erst durch die nach und nach entstandenen Hotels und Neubauten hat auch das Äußere einen modernen Anstrich erhalten.”

Die meisten Gebäude waren entlang der Dorfstraße in Waldnähe und auf einer nördlich gelegenen Fläche gebaut worden. Anders als in Binz und Sellin suchten hier die ersten Hoteliers eher „die Aussicht und die Abgeschiedenheit”, um sich von anderen Standorten abzuheben. Der Dorfkern – und das ist hier das Erstaunliche – blieb erhalten und bekam eine eher städtische Struktur. Die einst von Bauern und Fischern bewohnten und bewirtschafteten Grundstücke wichen für Gebäude und Einrichtungen, die zu einem modernen Seebad gehörten.

Neben Hotels und Gaststätten investierte man in Läden, eine Post, Speditionen und viele andere Dienstleistungen. Badearzt und Apotheke fehlten ebenso wenig wie eine Kurpension oder die Badedirektion. Beachtlich ist, dass sich das vorhandene Straßensystem im Ort nicht wesentlich veränderte, sondern nur immer dichter bebaut worden ist.

Über 90 Prozent der Einnahmen aus Tourismus

Die Investitionen hatten sich nach wenigen Jahren gelohnt. Der Fremdenverkehr wurde zur Haupteinnahmequelle des Ortes. Das Rügensche Kreis- und Anzeigeblatt von 1898 veröffentlichte die Gesamteinnahmen Göhrens. Diese kamen zu über 90 Prozent aus dem Geschäft mit den Touristen; die 15 Göhrener Fischer steuerten sieben Prozent bei und die fünf verbliebenen Landwirte zwei Prozent.

Und dabei hatte man noch nicht in solche Projekte investiert wie Straßenausbau, Wasserleitungen, Kanalisation oder Elektrizität. Die Gemeinde nahm dafür wieder eine Menge Geld in die Hand und konnte sich dabei eher nicht auf die Spekulanten der 1880er Jahre verlassen.

Von André Farin