Göhren: Bürgermeister rechtmäßig im Amt

Göhren

Die Wahl in Göhren war rechtens, Torsten Döring ( SPD) bleibt ehrenamtlicher Bürgermeister von Göhren. Es hat keine Unregelmäßigkeiten oder Manipulationen gegeben, die den Ausgang der Wahl beeinflusst hätten. Das befand die Gemeindevertretung auf ihrer Sitzung am Montagabend. Mehrheitlich schmetterte sie den Einspruch gegen die Gültigkeit der Kommunalwahl ab, den der unterlegene Bürgermeisterkandidat Markus Pigard (Einzelbewerber) kurz nach dem Urnengang im Mai eingelegt hatte. Er hatte Ungereimtheiten im Wahllokal beanstandet. Zudem habe Torsten Döring Wahlunterlagen, die im Briefkasten der Kurverwaltung eingeworfen wurden, an sich genommen und geöffnet. Dadurch sei keine geheime Wahl mehr möglich gewesen, was Neuwahlen nach sich ziehen müsse.

Parlament folgt Empfehlung des Wahlprüfungsausschusses

Von den anwesenden zehn der insgesamt elf Gemeinderatsmitgliedern hatten sich sieben gegen den Einspruch ausgesprochen, zwei Volksvertreter dafür. Bürgermeister Torsten Döring war von der Abstimmung ausgeschlossen. Bei seiner Entscheidung war das Parlament mehrheitlich der Empfehlung des Wahlprüfungsausschusses gefolgt.

Diese sei nach der öffentlichen Anhörung der Zeugen am 17. Oktober zusammen mit dem Amt Mönchgut-Granitz erarbeitet worden, erklärte Wahlprüfungsausschussvorsitzender Olaf Neugebauer (Bürger für Göhren). Um die Einsprüche zu prüfen, war im August aus den Reihen der Gemeindevertretung dieses Gremium gebildet worden. Diesem gehörten neben Neugebauer auch Nadine Förster (Bürger für Göhren), Edwin Kopplin ( SPD), Klaus Möller (Einzelbewerber) und Bernd Elgeti ( CDU) an.

Elgeti betonte, dass es nicht Aufgabe des Untersuchungsausschusses gewesen sei, die Vorgänge um die Unterlagenentnahme aus dem Briefkasten zu prüfen. „Das ist eine zivilrechtliche Sache, die uns als Wahlprüfungsausschuss nicht zu berühren hatte.“

Ungültige Stimmabgabe

Zudem sei dies kein Verstoß gegen das Wahlrecht gewesen, weil dies eine ungültige Stimmabgabe gewesen sei, hieß es. Dies sei auch bei den Wahlunterlagen so gewertet worden, die Personen vor den Türen des Wahllokals ausgefüllt hätten, erklärte Gemeinderatsmitglied Herbert Dobelstein ( CDU). „Wir können nicht erkennen, dass irgendetwas passiert ist, was die Wahl beeinflusst hat. Was jetzt passiert, ist Korinthenkackerei.“

Hallenleiter nicht an der Auszählung beteiligt

In Zusammenhang mit dem Vorwurf, dass unberechtigte Personen bei der Auszählung im Wahllokal in der Nordperdhalle teilgenommen hatten, verlas Olaf Neugebauer eine Stellungnahme von dessen Leiter Günther Budahn, die er in diesem Monat im Amt schriftlich vorgelegt habe. Darin weist Budahn die Anschuldigung zurück und betont, dass er als Hallenleiter am Wahltag für die Betreuung und das Catering im Wahllokal verantwortlich gewesen sei und nicht für das Auszählen der Wahlzettel. Er habe bei der Farbzuordnung der Zettel auf unterschiedliche Haufen geholfen, aber sich nicht an der Auszählung beteiligt. Er betreue seit 15 Jahren die Wahl in der Nordperdhalle. Dass die haushohen Verlierer zu solchen Mitteln greifen, sei beschämend, so Budahn.

Edwin Kopplin ( SPD) sieht das ganz anders. Es habe zwei Verstöße gegeben. „Es gibt Regeln und Gesetze. Wenn man dagegen verstößt, muss das Konsequenzen haben. Er hat Zettel sortiert, was nur vereidigte Personen durften.“ Er sei dagegen, dies hier „zu glätten“ und „zu vertuschen“, so Kopplin.

Torsten Döring hatte die Bürgermeisterwahl am 26. Mai mit 53,27 Prozent der Stimmen gewonnen. Zur Wahl hatten sich seinerzeit auch Markus Pigard, der CDU-Mitglied ist, aber als Einzelkandidat antrat, sowie Oliver Herber (Einzelbewerber) gestellt. Pigard erhielt 32,92 Prozent der Stimmen und Oliver Herber 13,81 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,71 Prozent.

Bürgermeister Torsten Döring war auf der konstituierenden Sitzung am 24. Juni vereidigt worden. Seinerzeit habe es keine bewiesenen Anhaltspunkte für einen Wahlbetrug gegeben und es galt somit die Unschuldsvermutung, hieß es.

Lesen Sie auch:

Göhren: Wahlbetrug bei Bürgermeisterwahl?

Trotz Streit um Wahl neuer Bürgermeister in Göhren vereidigt

Göhrens Bürgermeister tritt nicht wieder an

Göhren einigt sich auf 850-Jahrfeier

Von Gerit Herold