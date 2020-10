Göhren

Das Areal rund um das Museumsschiff „Luise“ am Göhrener Südstrand soll wieder mit Leben gefüllt werden. Die Gemeinde sucht deshalb einen Betreiber, der ab dem nächsten Jahr mit Veranstaltungen, Aktionen und entsprechender Gastronomie wieder für maritimes Flair zwischen Küstenfrachter und traditionellen Bojen auf der grünen Wiese sorgt. Früher fanden hier regelmäßig der beliebte Mönchguter Fischsuppenwettbewerb, Seemannsknotenschulen, Schauvorführungen zur Fischerei oder Besichtigungen des alten Motorseglers „Luise“ statt.

Nach Betreiberwechsel verwaist

Doch bis auf das Heringsfest verwaiste das Gelände nach dem Betreiberwechsel vor sechs Jahren. Der Förderverein der Mönchguter Museen hatte seinerzeit die Bewirtschaftung der musealen Einrichtungen in Göhren nach über zehn Jahren aufgegeben. Seither liegt das Museumsgelände am Südstrand in den Händen der Gemeinde beziehungsweise des kommunalen Eigenbetriebes Kurverwaltung. Doch die fassen in leere Taschen. Deshalb sucht die Kommune als Eigentümer nach neuen Ideen und Konzepten zur Nutzung des Geländes.

Anzeige

Die Bewirtschaftung des Areals hatte die Gemeinde schon einmal ausgeschrieben, allerdings zusammen mit dem Museumshof in der Strandstraße. Dem Bewerber musste allerdings wieder abgesagt werden wegen baulicher Mängel, verursacht durch DDR-Holzschutzmittel. Für eine Nutzung muss erst eine sanierungsrechtliche Zielstellung erarbeitet werden.

Bisher noch keine konkreten Angebote

„Deshalb ist die Ausschreibung nun ohne den Museumshof“, erklärt Kurdirektor Jörn Fenske. Diese läuft seit dem 1. September. Es gebe bisher ein bis zwei Nachfragen, aber noch keine konkreten Angebote. Der künftige Pächter soll die vorhandenen Objekte vor Ort mit einbeziehen. Auf dem Areal unmittelbar hinter der Düne befinden sich neben dem Museumsschiff auch einige Schuppen, in denen Besucher über die Fischfang-Tradition auf Mönchgut informiert werden. Auch einige Informationstafeln auf dem Gelände geben darüber Auskunft. Ein kleines Häuschen steht für die Technik beziehungsweise als Kassenhäuschen bereit.

Kann Museumsschiff wieder öffnen?

Der Betreiber sei aber nicht für den Zustand der „Luise“ zuständig, so der Kurchef. Dies sei weiterhin die Gemeinde. Nach jahrelanger Schließung und Sanierungsstau müsse geprüft werden, ob und wie das Museumsschiff samt Ausstellung für Publikumsverkehr wieder geöffnet oder lediglich von außen als stiller Zeuge maritimer Geschichte bewundert werden könne.

Die Idee, einen Fischer auf dem Gelände anzusiedeln, der das Museumsgelände belebt, sei vom Tisch. Dafür hätte dieser einen Bebauungsplan aufstellen müssen, was er abgelehnt habe. Denn derzeit gibt es in diesem Bereich am Südstrand kein Baurecht. Es könnten aber baurechtliche und erschließungstechnische Voraussetzungen in Absprache mit der Gemeinde geschaffen werden, um beispielsweise dringend benötigte Toiletten und eine Strandversorgung zu errichten. Eine Bebauung wie am Nordstrand soll es aber keinesfalls geben.

Gemeinde erhofft sich gute Pachteinnahmen

Dort, am touristischen Hauptstrand des Ortes, hat die Gemeinde die Bewirtschaftung eines Grundstücks nach Vorgaben des entsprechenden B-Planes zur „gastronomischen Strandversorgung“ sowie „Spielplatz/Sportplatz“ ausgeschrieben und bietet das Areal meistbietend ab Februar nächsten Jahres zur Erbbaupacht über 25 Jahre an. Dabei handelt es sich um das Gebiet ehemals Schirmbar und Beach Camp, an das Campingplatz und Radweg angrenzen. Das Kinderanimationscamp, das bisher von der Kurverwaltung betrieben wurde, soll einen neuen Standort bekommen. Die Gemeinde, die ein Haushaltssicherungskonzept hat, erhofft sich mit einem neuen Nutzer gute Pachteinnahmen.

Auch zur Belebung der Ortsmitte hat die Gemeinde ein Interessenbekundungsverfahren angeschoben. Gesucht wird ein Macher für eine kulturelle Veranstaltungsreihe, die jeweils von März bis Oktober im Bereich Poststraße, Thiessower Straße und Waldstraße stattfinden soll. Aber auch andere Örtlichkeiten können bespielt werden. Mögliche Vertragslaufzeit: fünf Jahre plus drei Jahre als Option.

Neustart für einstige „Göhrener Klangnacht“

Damit soll der Neustart einer vor 16 Jahren begonnenen Tradition glücken. Seinerzeit hatten mit der Fertigstellung der Post-und Strandstraße Gewerbetreibende die „Göhrener Klangnacht“ ins Leben gerufen, um Kunden ins Ortszentrum zu locken. Doch im Laufe der Zeit sei bei der Einkaufsnacht mit Musik, Gastro und Showauftritten der Göhrener Sportakrobaten unter der Regie des Fremdenverkehrs- und Gewerbevereins immer mehr die Luft rausgegangen, so die Kritik. Nun soll die Reihe inhaltlich und thematisch an Qualität gewinnen und eine nachhaltig positive Wirkung für das Ostseebad mit sich bringen.

Fristende für Bewerbungen am 30. Oktober

Das Fristende für die beiden Interessenbekundungsverfahren zur Veranstaltungsreihe und zum Bewirtschaftungskonzept für das Areal Museumsschiff sowie für die Angebotserstellung für das Nordstrandgrundstück ist am 30. Oktober.

Am 9. November wird sich dann der Finanzausschuss mit den Bewerbungen befassen und anschließend der Gemeinderat. „Die Konzepte sollen so schnell wie möglich umgesetzt werden“, so Jörn Fenske.

Von Gerit Herold