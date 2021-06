Göhren

Sie sind jung, motiviert und wollen den Nordstrand von Göhren kulinarisch beleben: Steven Sommerfeldt, Steven Weiß und Christian Parow verwirklichen auf einem 1000 Quadratmeter großen Naturgrundstück direkt zwischen dem Parkplatz unweit der Seebrücke und des Campingplatzes „Regenbogen“ ihre Ideen für eine neue Outdoor-Gastronomie. Der „Kulinarische Garten“ soll am 1. Juli eröffnen.

„Es wird ein Foodpark am Meer mit Einbeziehung regionaler Produkte“, sagt Betreiber Steven Sommerfeldt. „Keine Pommes, keine Bratwurst und kein Döner“, so der 28-Jährige. Er will mehr Abwechslung in die kulinarische Landschaft seines Heimatortes Göhren und der umliegenden Gemeinden bringen. Mit mehreren gastronomischen Ständen, zahlreichen Sitzplätzen, sanfter Musik und ganz viel grünem Ambiente soll Einheimischen und Urlaubern eine vielfältige Auswahl an Speisen und Getränken angeboten werden. Eine Wohlfühloase zum Schlemmen mit Meerblick, ein Lieblingsplatz für Genießer.

Sechs Holzhütten aus Naturholzkiefer

Dazu wird das exponierte Gelände, bei dem es sich um das Gebiet der ehemaligen Schirmbar handelt, an das Campingplatz und Radweg angrenzen, derzeit vorbereitet. Sechs vier Meter mal vier Meter große Hütten aus Naturholzkiefer werden errichtet, langfristig sind zehn bis zwölf geplant. „Und wir bauen eine neue Treppe, weil wir noch keinen richtigen Eingang haben“, so der ausgebildete Hotelkaufmann Steven Sommerfeldt. Er hat früher unter anderem als F&B-Assistent-Manager im Hotel Ahlbecker Hof auf Usedom gearbeitet und wagt nun den Schritt in die Selbstständigkeit. Der Rügener sieht großes Zukunftspotenzial für sein Streetfood-Angebot in Traumlage.

Göhrener Räucherei mit im Boot

Zuerst hatte der Göhener nur einen Standort für einen Foodtrack am Strand gesucht. Dann hörte er, dass die Gemeinde einen neuen Strandversorger sucht. So holte er sich Steven Weiß mit ins Boot. Der 30-Jährige ist Inhaber des nur ein paar Meter weiter entfernten Fischrestaurants „Die Räucherei“. Die beiden Rügener Jungs sind seit Kindertagen gut befreundet. Dritter im Bunde ist Christian Parow, der die gastronomische Leitung übernimmt. Der 28-jährige war zuletzt als Souschef im 4-Sterne-Superior-Hotel Hanseatic, jetzt „Vju Hotel“ Rügen, in Göhren tätig, wo er die beliebten Sushi-Abende mitkreierte.

Das Dreiergespann will Leckeres von süß bis herzhaft anbieten und dabei kulinarisch auch experimentieren. Gestartet wird Wraps, die mit verschiedenen Fleischsorten gefüllt sind, Wildlachsfilet im Teigmantel mit Knoblauchdipp, Tapas, Smoothies mit frischen Früchten und Eis sowie Bubble-Waffeln. Auch ein Grillstand mit Lounge ist vorgesehen. Vier Verkaufshütten werden selbst betrieben, zwei an andere Gastronomen vermietet.

Lieferservice an den Strand

Langfristig ist geplant, auch einen Lieferservice an den Strand einzurichten. Wer Hunger oder Durst hat, bestellt und bezahlt am Strand Speisen und Getränke bequem per App. Diese werden dann in nachhaltigen Verpackungen zu angegebenen Uhrzeiten an drei Strandaufgängen an die Kunden ausgeliefert.

Für die Bewirtschaftung des Nordstrandes hatte Steven Sommerfeldt den Zuschlag im April erhalten. Dort, am touristischen Hauptstrand des Ortes, hatte die Gemeinde zur Bewirtschaftung ihres Grundstücks nach Vorgaben des entsprechenden Bebauungsplanes zur „gastronomischen Strandversorgung“ sowie „Spielplatz/Sportplatz“ im letzten Jahr ein Interessenbekundungsverfahren angeschoben.

Von März bis Oktober geöffnet

„Es gab vier Bewerber, alle waren von Rügen“, erklärt Kurdirektor Jörn Fenske. Die politischen Gremien hatten sich schließlich für das Konzept des „Kulinarischen Gartens“ entschieden. Der Vertrag geht über die nächsten fünf Jahre. Immer von Anfang März bis Ende Oktober soll die Schlemmermeile geöffnet haben. „Zur Weihnachtszeit wollen wir aber auch etwas anbieten“, blickt Steven Sommerfeldt voraus.

Von Gerit Herold