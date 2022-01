Ein Mann hat am Strand von Rügen (in Göhren) eine intakte Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Strand wurde für die Bergung zeitweise gesperrt.

Touristen gehen in Winterkleidung am Strand des Seebades Göhren entlang.