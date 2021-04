Göhren

Bei einem Osterspaziergang am Strand hat ein Mann auf Rügen einen gefährlichen Fund gemacht. Der Spaziergänger habe am Montagnachmittag gegen 17 Uhr am Göhrener Nordstrand auf Höhe des Findlings Buskam eine etwa 30 Zentimeter lange 88er Flaksprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach habe ein Sandabbruch an der Steilküste die noch scharfe Granate freigelegt. Die Polizei sperrte den Fundort ab. Spezialkräfte bargen die Munition und transportierten sie ab.

Was tun beim Auffinden von Munition?

Die Polizei empfiehlt, beim Auffinden von Kampfmitteln unbedingt folgende Hinweise zu beachten: Oft sind Kampfmittel schwer erkennbar, also Vorsicht bei Verdacht! Von den Gegenständen können Explosionsgefahr, Vergiftungs- und gesundheitsschädigende Gefährdungen, Brandgefahr und umweltschädigende Gefahren ausgehen. Die Größe und Form der Kampfmittel sagen nichts über die Gefahr aus.

Deshalb sollten Finder den Gegenstand nicht berühren, an der Fundstelle belassen und umgehend die nächste Ordnungsbehörde oder Polizeidienststelle benachrichtigen.

Von dpa