Göhren

Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Balance und vor allem Teamarbeit waren gefragt: Die Mädchen und Jungen der Grundschule „ Mönchgut“ in Gager lieferten sich bei der 1. Strandolympiade spannende Wettkämpfe, bei denen auch der Spaß nicht zu kurz kam.

Leni beim Slalomlauf. Quelle: Gerit Herold

„Weil die Schule in diesem Jahr so früh angefangen hat, kamen wir auf die Idee und fanden gleich Unterstützung bei der DLRG-Ortsgruppe Mönchgut“, erzählt Schulleiterin Silke Wolff. Die Rettungsschwimmer bauten am Strand an der Göhrener Seebrücke einen sportlichen Parcours mit acht Stationen auf. Die 73 Kinder der Klassenstufen 1 bis 4 starteten in acht Mischgruppen bei besten Wetterbedingungen mit 21 Grad Luft- und 17 Grad Wassertemperatur.

Beim Slalomlauf sollten die Sportler in schnellstmöglicher Zeit mit leerem Eimer zum Ufer laufen, diesen dort mit Wasser befüllen, wieder zurückspurten und damit einen großen Eimer nach und nach mit Wasser befüllen. „Felix!, Martha!, Hugo!“, lautstark feuerten sich die Kinder gegenseitig an.

Ehrgeizig bei der Sache war auch die Gruppe 2 beim gemeinsamen Kleckerburgenbau auf Zeit. Ziel war es, das höchste Bauwerk zu errichten. Und das sah gut aus. „60 Zentimeter! Das ist bisher Rekord“, konnte Lehrerin Sabine Amelang nach dem Messen vermelden.

Auf Zeit musste jede Gruppe eine Kleckerburg bauen. Quelle: Gerit Herold

Super Leistungen zeigte auch Lisa beim Schlagball-Zielwurf auf den Rettungsring und Felice beim „Tauchen“. An dieser Station steckten die Kinder ihr Gesicht in eine große Wasserschüssel und hielten die Luft an. Felice schaffte 20 Sekunden. Auch der Umgang mit Wasserrettungsgeräten wurde spielerisch mit eingebaut, wie beim 30-Meter-Lauf mit Boje oder beim SUP. Im knietiefen Wasser auf das Board zu steigen und darauf zu stehen, ist gar nicht so einfach. Anny schaffte es auf Anhieb und lächelte stolz.

Die Kinder sollten den Schlagball in den Ring werfen. Quelle: Gerit Herold

Lukas, Josephine, Nele, Ranvir, Joy, Jan, Nalani, Timo und Annika konnten sich am Ende über olympisches Gold freuen. Für alle Kinder gab es noch einen DLRG-Jutesack, gefüllt mit einer Strandtasche, einem DLRG-Suchband für Kinder, einer Musikbox und Flyern über die DLRG und das Schwimmen.

Kindern das Schwimmen beizubringen, Nachwuchs ausbilden und Rettungsschwimmer anzuheuern, hat sich die Ortsgruppe Mönchgut, die es seit 2013 gibt und die 42 Mitglieder zählt, auf die Fahnen geschrieben. In diesem Jahr hat sie in der letzten Ferienwoche zum vierten Mal ein Schwimmcamp in Göhren veranstaltet. „37 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben erfolgreich daran teilgenommen“, informiert Vorstandsmitglied Patrick Nett. „Drei Teilnehmer legten das Jugendschwimmabzeichen in Bronze, zehn in Silber und fünf in Gold ab. Das Rettungsschwimmabzeichen erlangten vier Teilnehmer in Bronze und acht in Silber“, so Nett, der derzeit Wachleiter in Göhren ist. Und das wichtigste: „Wir haben vier neue Mitglieder gewinnen können“, freut sich Nett.

Zur Galerie So sportlich ging es am Göhrener Strand zu:

Von Gerit Herold