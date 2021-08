Göhren

Die Wikinger sind los, hieß es drei Tage lang am Strand von Göhren. Von Freitag bis Sonntag kamen aus ganz Deutschland, Holland und sogar aus Skandinavien Hunderte Freizeit-Wikinger, aber auch Fans keltischer Kulturen nach Rügen, um im Ostseebad ihrem Hobby zu frönen.

Zu den ersten angereisten Mittelalter-Fans zählten Rüdiger Kienzle als Chef der freien Reenactment-Truppe „Midgards Feuerbund“ aus dem Brandenburgischen und Berlin, die insgesamt um die 30 Aktive zählt. „Wir kämpfen hier in der sogenannten Eisenliga mit Kettenhemden und Schutzschilden“, erzählt der kräftig gebaute Mann aus der Uckermark, dessen ziviler Job die Arbeit eines Bauleiters ist.

Auf die Frage, was ihn antreibt und motiviert, diesem rustikalen Hobby nachzugehen, antwortet Rüdiger Kienzle lapidar: „Das frage ich mich auch oft, warum ich mir diese Strapazen antue.“

Viele Freundschaften sind entstanden

Nach kurzem Überlegen meint der nur mit einem Waschbärenfell und derber Stoffhose bekleidete Hüne: „Es ist die Flucht aus dem Alltag und natürlich auch, dass wir eine eingeschworene, freundschaftlich verbundene Gemeinschaft sind“. Seit elf Jahren ist die bunte Truppe gemeinsam unterwegs bei Volksfesten oder Treffen im Harz, Sachsen, auf der Berliner Zitadelle oder um das Schloss Brandenburg herum.

"Wir leben gerne als Gemeinschaft mit Freunden in der Natur, und es ist natürlich auch eine Flucht aus dem Alltag, was uns motiviert,, an solchen Wikinger-Treffen teilzunehmen", sagt Claudia Haeseler (Apothekerin aus Lübben im Spreewald). Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

„Wir treffen uns auch so regelmäßig, weil viele von uns auch die ganze Familie mit eingebunden haben und daraus Freundschaften entstanden sind“, erzählt die studierte Pharmakologin Claudia Haeseler, die in Lübben im Spreewald eine Apotheke führt. „Wir sind alle gerne in der Natur und lieben dieses einfache Lagerleben“, so die junge Frau, deren Mann als Multi-Instrumentalist für Livemusik an der Feuerschale und harmonische Zeltlagerstimmung sorgt.

Rüstung wiegt fast 30 Kilogramm

Beatrice Jansky und ihr Mann Maik sind mit ihren beiden Kindern Lilly und Collin nach Göhren gekommen, um hier dem hektischen Hauptstadt-Alltag zu entfliehen. Die Postbotin und der Heizungsbauer aus Berlin genießen mit ihrem Nachwuchs die Zeit in ihrer spartanisch, aber gemütlich eingerichteten Leinwand-Villa in unmittelbarer Nähe des Ostseestrandes. Die beiden Kinder der Berliner Familie üben sich unter anderem im Bogenschießen.

Berliner Wikinger-Familie, bestehend aus Beatrice Jauski mit ihren Kindern Lilly, Collin und ihrem Mann Maik vor ihrem temporären Einfamilienhaus in Göhren. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Dass die Kämpfer der Eisenliga keine reine Männer-Domäne ist, beweist Susi Wiechert aus Wernigerode im Harz. Die Frau mit den kurz geschorenen Haaren sieht sehr sportlich aus und ist überaus gelenkig. „Ja, ich kämpfe unter der knapp 30 Kilogramm schweren Rüstung auch mit Männern in der Buhurt-Liga, also im sogenannten Vollkontaktkampf, und es macht mir großen Spaß“, so die junge Frau, die in der Kfz-Werkstattbranche arbeitet und eine hervorragende Trainerin für Bogenschießen ist.

Bogenschießen und Eisenliga-Kämpfe

Packende Zweikämpfe im vollen eisernen Ornat lieferte sich Susi Wiechert am vergangenen Wochenende mit ihrem Berliner Kumpel Maik Stein, der als Techniker in der Pharmazie-Herstellung arbeitet. „Wir tragen professionelle Rüstungen und Schwerter, die in erster Linie von Handwerkern aus Tschechien hergestellt wurden“, sagt der Berliner und zeigt nicht ohne Stolz seinen glänzenden Helm.

Wikinger erobern den Ostseestrand von Göhren: Die starke Harzerin Susi Wiechert aus Wernigerode (links) kreuzt die Klingen mit ihrem Berliner Kumpel Maik Stein. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Und wie ist das eigentlich mit dem Met-Verbrauch bei Wikinger-Treffen? Die studierte Pharmakologin Claudia Haeseler verrät dazu: „Also, wir trinken wenig bis gar nicht Met, weil wir ja den Besuchern tagsüber etwas bieten möchten, wie beispielsweise Bogenschießen-Training und die Eisenliga-Kämpfe – das wäre unverantwortlich, und außerdem macht dieser Alkohol einen schweren Kopf, wenn man es übertreibt und das will doch niemand haben“.

"Ich werde liebevoll schon als die Lager-Mutti bezeichnet, weil ich mich für die Organisation, den Kontakt zur Kurverwaltung und zu Germanen-Micha, der hier vor Ort für den Markt zuständig ist, verantwortlich fühle", sagt Anne-Kathrin Andres (Physiotherapeutin aus Brandenburg) Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

„Hässliche Löcher im Kopf kann ich mit dieser Dan-Axt meinem Gegner zufügen“, meint Rick Nav aus Sachsen, der nur seinen Künstlernamen verrät. Mit seinem Kompagnon namens Hedwig geht er aufeinander los – bewaffnet mit einer Dan-Axt und einem langen Messer. Doch es sieht auch irgendwie geschmeidig aus, wie die beiden Mannsbilder aufeinander eindreschen und nur durch ihre arg demolierten Schutzschilde geschützt sind.

„Gyda“ stellte Gürtel her

„Ich werde hier liebevoll schon als die Lager-Mutti bezeichnet, weil an mir das ganze organisatorische Drumherum hängen bleibt“, sagt Anne-Kathrin Anders, die mit ihrer Truppe direkt am Strand die Zelte aufgebaut hat. Unter ihnen ist auch eine Weberin mit dem mittelalterlich klingenden Namen „Gyda“, die hier prächtige, farbige Gürtel herstellt.

"Vor drei Jahren habe ich damit begonnen, mit meinem Webrahmen farbige Gürtel herzustellen und tausche diese gegen andere Dinge, wie zum Beispiel handgefertigte Ketten", sagt Handwerkerin Gyda, die im Lager an der Göhrener Seebrücke produzierte. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

„Das ist ein mühsames Geschäft, weil ich für das Fertigstellen eines Gürtels mehrere Wochen brauche und das wäre vom Stundenaufwand her eigentlich fast unbezahlbar“, fügt die dunkelhaarige Frau mit einem Ring in der Nase hinzu. Sie tausche lieber ihre Produkte gegen andere schöne Dinge, wie Ketten oder Ringe, ein. Vor drei Jahren hat sie bei einem heidnischen Treffen diese Art des Webens mit einem kleinen Webrahmen Feuer gefangen und kreiert wunderbare Muster für die kunstvoll gestalteten Gürtel.

Von Christian Rödel