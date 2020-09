Göhren prüft Standort für neues Feuerwehrgerätehaus

Göhren

Zu klein, sanierungsbedürftig und nicht mehr DIN-gerecht: Das Gerätehaus der Göhrener Feuerwehr muss saniert und erweitert oder neu gebaut werden. Das Gebäude in der Max-Dreyer-Straße des Ostseebades entspreche laut Hanseatischer Feuerwehr-Unfallkasse (HFUK) nicht mehr den Sicherheitsanforderungen. Die HFUK ist der Unfallversicherungsträger für die Feuerwehren in den Ländern Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

Feuerwehr gern im Ort behalten

Jetzt muss die Gemeinde prüfen lassen, ob das Grundstück für eine Erweiterung oder einen Neubau des Gerätehauses am bisherigen Standort überhaupt möglich ist, informierte Herbert Dobelstein, Vorsitzender des Finanz- und Tourismusausschusses der Gemeindevertretung auf der jüngsten Sitzung des Gremiums. Er betonte: „Wir wollen die Feuerwehr gern im Ort behalten. Wir müssen schauen, ob das in Zukunft möglich ist.“

Aus Gebäudeumbau wird nichts

Denn klar sei schon jetzt: „Mit einem Gebäudeumbau wird es nichts, weil die DIN-Vorschriften nicht erfüllt werden können“, so Dobelstein. Ob ein entsprechender Neubau an dem alten Standort aber überhaupt hinpassen würde, soll jetzt mit einem Gutachten geklärt werden.

Sollte dies negativ ausfallen, hätte die Gemeinde ein Problem: Wohin mit einem neuen Feuerwehrgerätehaus? An anderer Stelle im Ortszentrum sieht es wegen fehlender gemeindlicher Bauflächen schlecht aus. Der Blick könnte in den Bereich am Stabenweg am Ortsrand fallen, wo auch der Bauhof der Gemeinde ist.

Fehlende Parkplätze und schlechte Straße

Würde ein Neubau auf das aktuelle Feuerwehrgrundstück im Ortskern passen, wären dennoch nicht alle Probleme vom Tisch. Denn die HFKU hat neben fehlenden Parkplätzen auch die Zuwegung bemängelt, weiß Wehrführer Tom Schülke. Die Max-Dreyer-Straße hat den Ruf der schlechtesten Straße in Göhren. Die holprige Kopfsteinpflastertrasse stand viele Jahre auf der Prioritätenliste bei der Städtebauförderung ganz oben.

In das gleichnamige Programm des Bundes war Göhren 1999 aufgenommen worden. Doch durch die Rutschungen am Nordhang und weil die Mittel für die Städtebausanierung in MV runtergefahren wurden, musste die Reihenfolge des Straßenausbaus umdisponiert werden. Am Ende konnten für die Sanierung der Dreyer-Straße keine Mittel mehr eingeworben werden, die Förderphase ist inzwischen ausgelaufen.

Feuerwehr ist schon 120 Jahre alt

Tom Schülke ist seit drei Jahren Wehrführer. Quelle: Gerit Herold

In ihrer 120-jährigen Geschichte hatte die Freiwillige Feuerwehr Göhren schon mehrfach einen Standortwechsel, weiß Tom Schülke. Der 32-Jährige ist der Wehr schon im Alter von 13 Jahren beigetreten und seit drei Jahren ihr Leiter. Bis 1992 war das Domizil in der Thiessower Straße, bevor die Wehr in die Max-Dreyer-Straße in die ehemaligen Bushallen des Ministeriums des Inneren zog, so der Wehrführer.

Vor zehn Jahren hatte die Gemeinde das Gebäude ausbauen lassen. So entstanden dringend benötigte neue Umkleideräumen und getrennte Sanitärbereiche, ein Schulungsraum und ein Büro für den Wehrführer.

Umkleideräume inzwischen zu klein

Inzwischen seien die Umkleideräumlichkeiten zu klein geworden für die 30 aktiven Feuerwehrmänner und -frauen. In den vier Fahrzeughallen stehen derzeit drei Löschgruppenfahrzeuge, ein Mannschaftstransportwagen und ein Rettungsboot.

Die Freiwillige Feuerwehr Göhren hat 52 Mitglieder und zählt zu den ältesten der Insel und wurde am 5. März 1900 gegründet vor dem Hintergrund des aufblühenden Bädertourismus, mit dem immer mehr Gäste in den Ort kamen. In den 50er Jahren traten auch Frauen in die Wehr ein. 1994 wurde die Jugendfeuerwehr gegründet, im Jahre 2010 der Feuerwehrförderverein, der insbesondere die Jugendfeuerwehr mit Mitteln aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Veranstaltungen unterstützt.

Von Gerit Herold