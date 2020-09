Göhren schützt bezahlbaren Wohnraum für Einwohner  

Göhren

Immer mehr Mietwohnungen sind in den letzten Jahren in Göhren verschwunden. Denn immer mehr Wohnraum wurde in touristisch genutzte Übernachtungsmöglichkeiten umgewandelt. Einheimische haben das Nachsehen. Sie finden keine bezahlbaren Wohnquartiere oder müssen sie verlassen. Diesen Trend im Ostseebad will die Gemeinde stoppen und somit Wohnraum für Göhrener schützen. Dafür soll jetzt eine entsprechende Satzung erarbeitet werden.

„ Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung der Gemeinde Göhren“ heißt diese im genauen Wortlaut. Auf ihrer letzten Sitzung haben die Gemeindevertreter mehrheitlich den Aufstellungsbeschluss verabschiedet. Darin wurde der Geltungsbereich festgelegt. Er umfasst die vollständigen bebauten und bebaubaren Bereiche der Gemeinde Göhren.

Gegebenenfalls Fachplaner hinzuziehen

Um einer Zweckentfremdung von Wohnraum in Göhren einen Riegel vorzuschieben, hatte der Gemeinderat bereits im Juni eine Grundsatzentscheidung zum Schutz der Wohnnutzung im Ort gefällt. Im zweiten Schritt soll nun die Satzung erarbeitet werden, um der Gemeinde ein rechtlich sicheres Instrument in die Hand zu geben, über Rückbauten und Nutzungsänderungen baulicher Anlagen zu entscheiden.

Die Satzung werde zusammen von der Gemeinde und vom Amt Mönchgut-Granitz erarbeitet, erklärt Bauamtsleiter Erik Andreas auf Nachfrage. Gegebenenfalls werde noch ein Fachplaner hinzugezogen. Man werde sich an Gemeinden orientieren, die schon ähnliche Satzungen auf den Weg gebracht haben. Vorbild ist eine Satzung zum Erhalt von Wohnraum der Gemeinde Stolpe auf Usedom. Die Stolper wiederum folgten dem Beispiel der Nordseeinsel Helgoland. „Diese Erfahrungen wollen wir nutzen“, so Andreas.

Einwohner können sich äußern

Der Aufstellungsbeschluss über die Satzung samt beschlossenem Geltungsbereich wird im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung vom 9. Oktober bis 11. November im Amt und in der Kurverwaltung ausgelegt. Die Einwohner haben in dieser Zeit die Möglichkeit, Anregungen und Bedenken zu äußern. Danach soll der Gemeinderat erneut darüber beraten und beschließen. Darauf hatten sich die Volksvertreter in ihrer Augustsitzung verständigt und waren dem Vorschlag der Gemeindevertreter Edwin Kopplin und Klaus Möller gefolgt. Theoretisch sei diese Vorgehensweise in so einem Verfahren nicht vorgesehen, aber machbar, wenn es die Gemeinde wolle, so Bauamtsleiter Erik Andreas.

Göhren bestehe zu 60 bis 70 Prozent aus Pensionen, Hotel und Ferienwohnungen, erklärte Bauausschussvorsitzender Olaf Neugebauer. Wohnraum zu erhalten, sei schwierig. „Die Bevölkerung soll sich weiterhin leisten können, in Göhren zu wohnen“, unterstrich Gemeinderatsmitglied Nadine Förster.

Rund 8000 Gästebetten im Ort

Im drittgrößten Ostseebad der Insel Rügen gibt es knapp 8000 Gästebetten – und rund 1270 Einwohner. Innerhalb von 20 Jahren haben sich die Schlafplätze für Urlauber im Ort weit mehr als verdoppelt. Und die Zahl wächst weiter: Am Südstrand entsteht das Santé-Royale-Gesundheitsresort Rügen mit 125 Zimmern.

Aber es gab auch Kritik an der neuen Satzung: Für Gemeindevertreter Klaus Möller ist das Ansinnen „diktatorisch“. Man habe im Vorfeld nicht besprochen, dass gar keine Wohnung mehr umgewandelt werden dürfe, sondern der Einzelfall zu prüfen sei. „Ich kann nicht anderen verbieten, was ich vorher selbst gemacht habe“, meinte Möller.

Künftig keine Schlupflöcher mehr

„Wir können nicht eine Satzung beschließen und dann jeden Einzelfall diskutieren“, befand hingegen Gemeindevertreter Herbert Dobelstein. Es gebe eine Tendenz, dass Mietern angeboten werde, ihre Wohnung für 120 000 Euro zu kaufen, damit sie wohnen bleiben können. Dies können sich viele nicht leisten. Ihnen drohe, aus der Wohnung rausgedrängt zu werden. Die Satzung soll jetzt dafür sorgen, dass es künftig keine Schlupflöcher mehr gebe, so Dobelstein.

Nadine Förster versicherte, dass es nicht um ein generelles Verbot von Ferienwohnungen im Ort gehe. Es hieße nicht, dass prinzipiell keine Ferienwohnungen mehr gebaut werden dürfen oder bereits genehmigte wieder ausgehebelt würden, betonte Bauausschussvorsitzender Olaf Neugebauer.

Von Gerit Herold