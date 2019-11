Göhren

Wo steht Göhren, wo will es hin und wie? Was macht das Ostseebad aus, wie ticken seine Gäste? Um diese Fragen geht es bei der touristischen Zukunftswerkstatt, die die Kurverwaltung angeschoben hat. In dieser Woche erarbeiten touristische und politische Entscheidungsträger sowie Göhrener Bürger gemeinsam ei...