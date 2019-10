Göhren stoppt Pläne für Suiten-Hotel am Nordstrand

Göhren

Zu klotzig für Göhrens Promenade: Die neue Gemeindevertretung des Ostseebades lehnt das geplante Suiten-Hotel, das nach Abriss der „Ostseeresidenz“ am Nordstrand errichtet werden soll, mehrheitlich ab. Dies sei kein Aushängeschild für das Ostseebad.

„Der Nordstrand hat etwas Besseres verdient“, meinte Tourismusausschussvorsitzender Herbert Dobelstein (CDU-Fraktion) auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Das Parlament beschloss bei zwei Gegenstimmen, das anstehende Abwägungsverfahren zur 4. Änderung des B-Planes Nr. 5 „ Nordstrand“ nicht durchzuführen – vorausgesetzt, dass keinerlei Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden können.

Grundlage soll geltender B-Plan sein

Den entsprechenden Beschlussvorschlag hatte Bauausschussvorsitzender Wolfgang Müller (Bürger für Göhren) eingebracht. Ein weiterer, der positiv beschieden wurde: Die Ausschüsse und schließlich der Gemeinderat sollen sich erneut Gedanken zur Entwicklung am Nordstrand auf der Grundlage des geltenden B-Planes machen und Vorschläge unterbreiten.

Der B-Plan „ Nordstrand“ ist seit 2006 rechtskräftig. Mit der Errichtung des Parkhauses sei einerseits eine wesentliche Komponente des B-Planes realisiert worden, andererseits seien wichtige Ziele und Teilaspekte aus dem ursprünglichen Parkhauswettbewerb nicht aufgeführt, wie sämtliche Verkehrsabwicklungen in dem Bereich. Dazu zählen neben dem Auto- und Lieferverkehr auch die Ströme von Fußgängern und Radfahrern an dieser „heißen Stelle“, die dann noch mehr frequentiert werde.

„Möglicherweise hat der B- Plan nach 14 Jahren Geltungsdauer einen Überarbeitungsbedarf, weil neue Anforderungen für den Nordstrand bestehen. Aber diese Entwicklungsmöglichkeiten dürfen nicht durch Einzelmaßnahmen verbaut werden“, so Müller.

Hotel-Kritiker jetzt die Mehrheit im Parlament

Im Gemeinderat sitzen nach der Kommunalwahl im Mai dieses Jahres nun mehrheitlich Mitglieder, die das im Ort umstrittene Vorhaben ablehnen, weil es zu überdimensioniert sei und die verkehrlichen Auswirkungen nicht ausreichend berücksichtigt seien. Der Bau müsste drastisch reduziert werden.

Die Primus Immobilien AG hatte die „Ostseeresidenz“ mit 18 Appartements, Restaurant und Geschäften von Wilfried Horst (Akzent Waldhotel Göhren GmbH) er­worben. Das Gebäude, zu DDR-Zeiten die Gaststätte „Strand-Cafe“ und beliebter Tanztreff, soll abgerissen werden. Dafür soll ein paar Meter weiter von der Promenade weggerückt eine neue Nobelherberge mit bis zu 60 Appartements, Restaurant und Meeresschwimmhalle gebaut werden. Das Luxushotel, bestehend aus zwei Gebäudeteilen mit jeweils drei- und vier Geschossen plus Staffelgeschoss, die im Erdgeschoss miteinander verbunden sind, soll ganzjährig betrieben werden. Vorgesehen ist ein Verkauf der Suiten.

Stellplätze im neuen Parkhaus

Da sich die bisherigen Festsetzungen im Bebauungsplan „ Nordstrand“ am Bestand orientierten und eine Neubebauung ausschlossen, gab der Gemeinderat 2018 grünes Licht für die 4. Änderung. Demnach soll mit dem Hotelkomplex das ganze Areal mehr an kurörtlichem Charakter gewinnen. Der Kurpark mit Kurplatz und Kneipp-Garten, der bisher durch die vorhandene Bebauung auseinandergerissen sei, soll aufgewertet werden und eine Einheit bilden. Zudem werde die Verkehrssituation verbessert, weil auf die Stellplätze verzichtet werde und stattdessen das neue Parkhaus am Kleinbahnhof genutzt werden soll. Die Gäste können vor dem Hotel mit dem Auto halten und aus­steigen.

Die „Ostseeresidenz“ am Nordstrand von Göhren soll abgerissen werden. Quelle: Herold Gerit

Jetziges Areal ist Schandfleck im Ort

Gemeindevertreter Bernd Gums ( CDU) betonte, dass der derzeitige Zustand in diesem Bereich am Nordstrand nicht mehr zeitgemäß sei und kein Niveau habe. „Das ist ein Meer an Pappdach, alles aneinandergeflickt, ein Schandfleck“, so der Göhrener. Das sieht auch der gesamte Gemeinderat so.

Auf den Kurswechsel reagieren die Investoren mit klaren Worten: „Wir sind gesprächsbereit, aber lassen uns nicht erpressen“, erklärte Klaus Prokop vom Vorstand der Primus Immobilien AG am Mittwoch. „Wenn spekuliert wird, dass wir in eine finanzielle Schieflage geraten sollen, dann bleibt eben alles so, wie es dort steht.“ Es gebe „diverse Gemeinderäte“ in Göhren, die Angst hätten, ihre eigenen Ferienwohnungen nicht mehr vermietet zu bekommen, wenn es im Ort eine hochwertige Ferienanlage gebe. „Die Diskussion sollte wieder auf eine sachliche Ebene zurückgeführt werden“, so ­Prokop.

Investor hat weitere Projekte auf Rügen

Seit 1993 entwickelt, plant und baut die Primus mit heute 70 Mitarbeitern Wohn-, Gewerbe- und Ferienimmobilien. Das aktuelle Projektentwicklungsvolumen des Berliner Unternehmens beträgt nach eigenen Angaben rund eine Milliarde Euro. Seit 1998 ist der Projektentwickler auch auf Rügen aktiv, hat unter anderem das Loev Hotel in Binz und das Kurhaus Sellin übernommen.

