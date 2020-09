Göhren sucht Betreiber für seine Sportstätten

Göhren

In den Göhrener Sportstätten soll ein Betreiber die Regie übernehmen. Sportplatz und Kunstrasen werden bisher von der Gemeinde verwaltet, die Nordperdhalle ist dem kommunalen Eigenbetrieb Kurverwaltung angegliedert. Der Kunstrasenplatz am Südstrand ist an den Sportverein Blau-Weiß 50 Baabe verpachtet – der TSV Empor Göhren hat zurzeit keine aktive Fußballabteilung mehr. Um einen neuen Betreiber für die drei Sportstätten zu finden, soll ein Interessenbekundungsverfahren angeschoben werden. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss haben die Mitglieder des Tourismus- und Finanzausschusses der Göhrener Gemeindevertretung auf ihrer jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedet.

Nordperdhalle ist nicht kostendeckend

Denn: Die Nordperdhalle in Göhren ist seit ihrer Eröffnung vor 22 Jahren nicht kostendeckend und soll in eine bessere Wirtschaftlichkeit geführt werden. Die Halle ist zwar gut gebucht, trotzdem ist sie mit einem jährlichen Minus im fünfstelligen Bereich ein Klotz am Bein der Kommune. Ein mögliches Konzept zur Optimierung wurde den Ausschussmitgliedern im März vorgestellt. Die Projektstudie hat die Berliner Event-Künstler-Medien-Agentur Pehnert & Hoffmann zusammen mit dem Architekturbüro Czyborra Klingbeil Architekturwerkstatt im Auftrag der Gemeinde erarbeitet.

Die sieht die Erfolgsformel für die Zukunft der Halle darin, dass Mehrzweck mit Sport, kleine Events und Übernachtungen angeboren werden. Weil die Nordperdhalle ein sehr guter Standort für Trainingslager und Jugendcamps bis zu 30 Personen sei, sollten Beherbergungsmöglichkeiten geschaffen werden. Zudem sollte die Halle mit mehr kulturellen Veranstaltungen für 50 bis 200 Personen bespielt und die Nutzung der großen Hallenfläche optimiert werden. Auf zusätzliche größere Events mit über 750 Besuchern sollte Göhren wegen der Auswirkungen mit Verkehr und Lärm verzichten.

Halle baulich erweitern

Für die Beherbergung und intensivere Nutzung als Event-Location müsste die Halle baulich durch Auf- und Anbauten erweitert werden. Oberhalb des Gebäudes würde dabei eine zweite Ebene errichtet werden, die auch über Außentreppen zu erreichen ist.

„Die Präsentation hat uns gut gefallen“, erinnerte Ausschussvorsitzender Herbert Dobelstein. Das Problem sei aber, dass Göhren kein Geld für Investitionen im Millionenbereich habe. Deshalb soll ein Betreiber gefunden und dafür das Interessenbekundungsverfahren deutschlandweit ausgeschrieben werden.

„Wir können nicht alles verkaufen und unsere Sportler in Göhren im Regen stehen lassen, sondern müssen die Sportstätten für die Zukunft sichern und nutzbar lassen“, so Dobelstein. Dabei sollen die Halle und die Plätze nicht getrennt, sondern als Einheit betrieben werden. So sehe es auch die Konzeption vor, betonte Dobelstein.

Energieverbrauch soll reduziert werden

Denn Sportplatz und Kunstrasenplatz, die nebeneinander liegen, wurden bei der Studie einbezogen und mit der Halle im Zusammenhang betrachtet. Die Architektur der Nordperdhalle soll zudem ein touristischer Anziehungspunkt werden. Mit einer modernen Holzbauweise könnte sie an Göhrens Ortseingang gleich für Aufmerksamkeit sorgen, meinen die Planer. Der enorme Energieverbrauch soll reduziert werden, indem die äußere Hallenhülle entsprechend ertüchtigt wird. Die Optimierungen an der Nordperdhalle würden einen nachhaltigen wirtschaftlichen und saisonunabhängigen Effekt erzielen.

Übernachtung der Sportler problematisch

Die Nordperdhalle wurde im Jahre 1998 für 5,5 Millionen Mark errichtet und mit modernster Technik ausgestattet. Das Konzept war auf eine vielfältige Nutzung mit Sport und Veranstaltungen ausgelegt. Hauptnutzer ist der TSV Empor Göhren mit seinen acht Abteilungen und 250 Mitgliedern sowie die benachbarte Regionale Schule. Neben kulturellen und sportlichen Großveranstaltungen führen hier auch Vereine aus ganz Deutschland ihre Trainingslager durch. Bisher gestaltet sich die Übernachtung der Sportler aber eher problematisch – vor allem im Sommer, wenn Göhrens Betten von Urlaubern gut gebucht sind.

Hansa und Schalke trainierten schon hier

Im Jahre 2006 wurde der Sportplatz am Südstrand saniert, zwei Jahre später wurde der rund 300 000 Euro teure und vom Land mitfinanzierte Kunstrasenplatz eingeweiht. Die Ostseebäder Göhren und Baabe haben sich bei Fußballern einen guten Ruf erworben. Der FC Hansa Rostock war hier schon zum Trainingslager und im letzten Jahr Zweitligist FC Erzgebirge Aue. 2011 gastierte mit dem FC Schalke 04 sogar ein Bundesligist in der Region.

