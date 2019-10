Göhren sucht dringend Unterkunft für Obdachlose

Göhren

Die Zeit drängt, doch eine Lösung des Problems ist nicht in Sicht: Göhren ist auf der Suche nach einem Standort für eine künftige Obdachlosenunterkunft. Bis zum 1. Januar nächsten Jahres muss die Gemeinde diese vorweisen.

Momentan hat die Kommune, um diese Pflichtaufgabe zu erfüllen, ein Quartier in Baabe angemietet. Die Obdachlosenunterkunft mit zwei Containern für insgesamt drei Personen befindet sich auf dem Gelände des Bauhofes der Kurverwaltung. Doch der Nachbarort stellt seine Räumlichkeiten in der Göhrener Chaussee nur befristet zur Verfügung. Die Vereinbarung läuft zum Jahresende aus. Dann hat Göhren keine Unterbringungsmöglichkeit für Obdachlose mehr.

Container am Südstrand-Parkplatz

In ihrer jüngsten Sitzung sollten die Gemeindevertreter sich für eine Variante entscheiden, um auch ab dem kommenden Jahr eine Notunterkunft für Obdachlose bereitstellen zu können. Beispielsweise könnte die Kommune selbst einen Wohn-Container herrichten. Mögliche Standorte wären der Parkplatz am Südstrand, hinter dem Altenheim oder in der Nähe von Schulgarten und Ulmenallee.

Weiterhin sei die Anmietung eines Zimmers beziehungsweise einer Wohnung in der Siedlung am Wald in Sellin oder in Zirkow eine Möglichkeit. Die letzten beiden Varianten hätte der Bauausschuss empfohlen. Dies werde so auch vom Sozialausschuss unterstützt, berichtete Sozialausschussvorsitzender Bernd Gums. Auch das Asylheim in Bergen sei im Gespräch gewesen.

Keine Kapazitäten in Nachbargemeinden

„Aber obdachlose Bürger aus Göhren in einem anderen Ort unterzubringen, ist nicht möglich“, so Gums. In den „Nachbargemeinden“ Sellin und Zirkow wäre es allerdings – wie in Baabe derzeit – noch vertretbar gewesen. In Zirkow müsste eine Wohnung erst instand gesetzt werden, wofür ein fünfstelliger Betrag veranschlagt wurde. Man habe mit allen Bürgermeistern im Umkreis gesprochen. Doch es gebe derzeit überall keine Kapazitäten.

Deshalb müsse Göhren nun schauen, wie die Gemeinde nun doch selbst ein Heim für Obdachlose schafft. Bernd Gums plädierte dafür, den Beschluss zurückzustellen und diese Liegenschaftsangelegenheit in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu verschieben. Bis zur nächsten Sitzung müsse dann endlich eine Alternative gefunden werden und eine Entscheidung fallen.

Rettungsschwimmer-Quartier nutzen

Die Kosten für eine Containerlösung mit mindestens zehn Quadratmetern Wohnraum würden sich auf rund 15 000 bis 20 000 Euro belaufen. Allerdings würde die „Bausumme“ mit Erschließungskosten bis auf 80 000 Euro ansteigen. Derzeit werde deshalb geprüft, ob die Gemeinde eine Unterkunft in der Poststraße zur Verfügung stellen könnte. Dabei handelt es sich um eine Dachgeschosswohnung im „ Haus des Gastes“. Außerdem gibt es dort hinter dem Sitz der Kurverwaltung ein Gebäude mit Gäste-Toiletten und Räumlichkeiten für Rettungsschwimmer im oberen Bereich. Auch hier könnte eventuell ein Zimmer bereitgestellt werden.

„Dass der Vertrag mit Baabe nur für ein Jahr läuft, war doch von vorneherein klar“, hätte Gemeindevertreter Olaf Neugebauer sich weniger Zeitdruck und mehr Weitsicht in der Sache gewünscht. Auch dass der frühere Standort der Container-Obdachlosenunterkunft an der Alten Försterei in Göhren so vernachlässigt worden sei, kritisierte der Abgeordnete.

Ob es nur um die prinzipielle Vorhaltepflicht einer Obdachlosenunterkunft in Göhren gehe oder sie auch akut gebraucht werde, wollte Gemeindevertreter Klaus Möller wissen. „Wir werden bald einen Obdachlosen haben“, informierte daraufhin Bürgermeister Torsten Döring ( SPD).

Mehr zum Thema:

Regiewechsel im Obdachlosenheim

Neue Farbe im Obdachlosenheim

Bluttat im Obdachlosen-Milieu: Mann in Rostocker Unterkunft getötet

Von Gerit Herold